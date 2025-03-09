Lenovo, yapay zekâ destekli Yoga ve IdeaPad modellerini tanıttı

Lenovo, sürdürülebilirlik ve işlevselliği birleştiren Yoga Solar PC Konsepti'ni tanıttı. Bu yenilikçi dizüstü bilgisayar, yüksek verimli bir güneş paneli ile donatılmış olup, Back Contact Cell teknolojisi sayesinde %24'lük bir dönüşüm oranı sunuyor. Dynamic Solar Tracking sistemi sayesinde düşük ışık koşullarında bile optimal enerji toplama sağlanıyor. 20 dakikalık doğrudan güneş ışığı, bir saate kadar video oynatma imkanı sunarak, tüketici dizüstü bilgisayarlarında yenilenebilir enerji entegrasyonunda önemli bir adım atıyor.

YENİ LENOVO YOGA AI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

Lenovo, Intel ile birlikte tasarladığı Aura Edition serisini genişleterek, en son AMD Ryzen AI destekli Yoga dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu modeller, yapay zekâ ile geliştirilmiş donanım ve yazılım özellikleriyle kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bir bilgisayar deneyimi sunuyor:

Yoga Pro 9i Aura Edition: İçerik üreticileri için tasarlanan bu model, Intel Core Ultra işlemcileri ve NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU ile yüksek performans sunuyor. 3.2K PureSight Pro tandem OLED ekranı (1600 nit) üstün renk doğruluğu sağlıyor. Ayrıca, Lenovo Creator Zone yapay zekâ araçları ile donatılmıştır.

İçerik üreticileri için tasarlanan bu model, Intel Core Ultra işlemcileri ve NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU ile yüksek performans sunuyor. 3.2K PureSight Pro tandem OLED ekranı (1600 nit) üstün renk doğruluğu sağlıyor. Ayrıca, Lenovo Creator Zone yapay zekâ araçları ile donatılmıştır. Yoga Pro 7i Aura Edition: Intel Core Ultra 9 işlemcileri, yapay zekâ destekli Lenovo X Power ayarları ve 3K OLED PureSight Pro ekranı ile performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.

Intel Core Ultra 9 işlemcileri, yapay zekâ destekli Lenovo X Power ayarları ve 3K OLED PureSight Pro ekranı ile performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Yoga Pro 7: AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve 3K OLED PureSight Pro ekranı ile akıcı bir yaratıcı deneyim sunuyor.

AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve 3K OLED PureSight Pro ekranı ile akıcı bir yaratıcı deneyim sunuyor. Yoga Slim 7: Hafif ve yapay zekâ destekli bu dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve 22.5 saate kadar pil ömrü ile hareket halindeki içerik üreticileri için idealdir.

Hafif ve yapay zekâ destekli bu dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve 22.5 saate kadar pil ömrü ile hareket halindeki içerik üreticileri için idealdir. Yoga 7.2: Tablet ve dizüstü işlevselliğini birleştiren bu dönüştürülebilir seri, 360° menteşe, AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve Lenovo AI Core ile güç ve performans optimizasyonu sunuyor. Opsiyonel Yoga Pen, hassas yaratıcı çalışmalar için destek sağlarken, 2.8K PureSight OLED Dokunmatik ekranlar 1.100 nit tepe parlaklığı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

IDEAPAD: HERKES İÇİN YAPAY ZEKÂ

IdeaPad Slim 3x: Snapdragon X destekli bu yapay zekâ dizüstü bilgisayarı, Copilot+ yapay zekâ yetenekleri, 45 TOPS NPU performansı ve ultra verimli pil ömrü ile daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Yapay zekâ ile geliştirilmiş verimliliği, taslak hazırlama, düzenleme ve video görüşmelerini hızlandırırken, Rapid Charge ile sadece 15 dakikada iki saatlik pil ömrü sunuyor. MIL-STD-810H testlerinden geçmiş metal A-kapağı dayanıklılığı garantilerken, genişletilebilir SSD yuvası depolama alanını geleceğe dönük hale getiriyor.

Snapdragon X destekli bu yapay zekâ dizüstü bilgisayarı, Copilot+ yapay zekâ yetenekleri, 45 TOPS NPU performansı ve ultra verimli pil ömrü ile daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Yapay zekâ ile geliştirilmiş verimliliği, taslak hazırlama, düzenleme ve video görüşmelerini hızlandırırken, Rapid Charge ile sadece 15 dakikada iki saatlik pil ömrü sunuyor. MIL-STD-810H testlerinden geçmiş metal A-kapağı dayanıklılığı garantilerken, genişletilebilir SSD yuvası depolama alanını geleceğe dönük hale getiriyor. IdeaPad Pro 5, Slim 5 ve 5.2 Serisi: AMD Ryzen AI 300 Serisi işlemcileri ve 50 TOPS NPU hızlandırması ile bu modeller, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. IdeaPad Pro 5 modelleri, yoğun yaratıcı görevler için NVIDIA GeForce RTX 50 serisi GPU'ları sunarken, Slim 5 modelleri taşınabilirliğe odaklanıyor. IdeaPad 5 2'si 1 arada serisi, tablet ve dizüstü modları arasında sorunsuz geçiş için esnek bir dönüştürülebilir form faktörü sağlıyor.

GELECEĞE YÖNELİK KONSEPTLER

Yoga için Güneş Enerjisi Kiti: Yoga Solar PC Konsepti'nden ilham alan bu çıkarılabilir USB-C güneş paneli, Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) teknolojisi ile verimli enerji dönüşümü sağlayarak, kullanıcıların cihazlarını güneş ışığı altında her yerde şarj etmelerine olanak tanıyor.

Yoga Solar PC Konsepti'nden ilham alan bu çıkarılabilir USB-C güneş paneli, Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) teknolojisi ile verimli enerji dönüşümü sağlayarak, kullanıcıların cihazlarını güneş ışığı altında her yerde şarj etmelerine olanak tanıyor. NPU İçeren Yapay Zekâ Ekranı: Ayrık bir NPU'ya sahip bu yapay zekâ destekli monitör, yapay zekâ uygulamalarını çalıştırmak için AI olmayan PC'leri etkinleştiriyor. Kullanıcının konumuna göre otomatik olarak döndürme, yükseltme ve eğim ayarı yapıyor.

Ayrık bir NPU'ya sahip bu yapay zekâ destekli monitör, yapay zekâ uygulamalarını çalıştırmak için AI olmayan PC'leri etkinleştiriyor. Kullanıcının konumuna göre otomatik olarak döndürme, yükseltme ve eğim ayarı yapıyor. Lenovo Yapay Zekâ Çubuğu: 32 TOPS NPU içeren bu tak-çalıştır yapay zekâ hızlandırıcısı, USB-C Thunderbolt aracılığıyla bağlanarak, Büyük Dil Modelleri ve yapay zekâ ile geliştirilmiş grafikler gibi yapay zekâ işlevlerini herhangi bir PC'ye getiriyor.

32 TOPS NPU içeren bu tak-çalıştır yapay zekâ hızlandırıcısı, USB-C Thunderbolt aracılığıyla bağlanarak, Büyük Dil Modelleri ve yapay zekâ ile geliştirilmiş grafikler gibi yapay zekâ işlevlerini herhangi bir PC'ye getiriyor. Smart Connect: Yapay Zekâ Destekli Çoklu Cihaz Ekosistemi: Lenovo ve Motorola, dosya arama, cihaz kontrolü ve PC ile mobil arasında iş akışlarını kolaylaştırma gibi yapay zekâ destekli sesli komutlarla Smart Connect'i genişletiyor.

EMEA FİYATLANDIRMA VE KULLANILABİLİRLİK:

Yoga Pro 9i Aura Edition: Haziran 2025'te, 1.699 €'dan başlayan fiyatlarla.

Haziran 2025'te, 1.699 €'dan başlayan fiyatlarla. Yoga Pro 7i Aura Edition: Mart 2025'te, 1.399 €'dan başlayan fiyatlarla.

Mart 2025'te, 1.399 €'dan başlayan fiyatlarla. Yoga Pro 7: Nisan 2025'te, 1.399 €'dan başlayan fiyatlarla.

Nisan 2025'te, 1.399 €'dan başlayan fiyatlarla. Yoga Slim 7: Mart 2025'te, 999 €'dan başlayan fiyatlarla.

Mart 2025'te, 999 €'dan başlayan fiyatlarla. Yoga 7.2: Mayıs 2025’te, 1.199 €’dan başlayan fiyatlarla.

Mayıs 2025’te, 1.199 €’dan başlayan fiyatlarla. Yoga 7.2: Mayıs 2025’te, 1.099 €’dan başlayan fiyatlarla.

Mayıs 2025’te, 1.099 €’dan başlayan fiyatlarla. IdeaPad Slim 3x: Haziran 2025’te, 799 €’dan başlayan fiyatlarla.

Haziran 2025’te, 799 €’dan başlayan fiyatlarla. IdeaPad Pro 5: Temmuz 2025’te, 1.299 €’dan başlayan fiyatlarla.

Temmuz 2025’te, 1.299 €’dan başlayan fiyatlarla. IdeaPad Slim 5: Nisan 2025’te, 899 €’dan başlayan fiyatlarla.

Nisan 2025’te, 899 €’dan başlayan fiyatlarla. IdeaPad 5.2: Haziran 2025’te, 999 €’dan başlayan fiyatlarla.

LENOVO’NUN GELECEKTEKİ YAPAY ZEKÂ VİZYONU

Lenovo, MWC 2025’te tanıttığı yenilikçi donanım ve yazılım çözümleriyle kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli bilgisayarlar, enerji verimliliğini artıran sürdürülebilir konseptler ve yeni nesil donanımlarla, şirketin bilgisayar teknolojisindeki dönüşümünü gözler önüne seriyor. Özellikle Yoga ve IdeaPad serilerinde sunulan AI destekli özellikler, kullanıcıların günlük görevlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Lenovo, bu yenilikçi yaklaşımla hem profesyonel kullanıcılara hem de geniş tüketici kitlesine hitap etmeye devam ediyor.