Lenovo'dan oyun dünyasını yeniden şekillendirecek Legion Go 2'yi tanıttı

Lenovo, taşınabilir oyun konsolu pazarında önemli bir adım atarak Legion Go 2'yi tanıttı. Orijinal Legion Go'nun Ekim 2023'teki lansmanından sonra, yeni model daha güçlü donanım, gelişmiş özellikler ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkıyor. İşte bu heyecan verici yeni cihazın detayları.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Lenovo Legion Go 2, Ekim 2025'te küresel pazarda satışa sunulacak. Türkiye'ye resmi olmayan kanallarlar (parallel import) aracılığıyla kısa sürede ulaşması bekleniyor. Fiyatlandırma, donanım seviyelerine göre şöyle:

AMD Ryzen Z2, 16 GB RAM + 1 TB SSD: 1.099 $ (~89.539 TL)

AMD Ryzen Z2, 32 GB RAM + 1 TB SSD: 1.199 $ (~97.686 TL)

AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 GB RAM + 1 TB SSD: 1.349 $ (~109.907 TL)

AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 GB RAM + 2 TB SSD: 1.479 $ (~120.499 TL)

TEKNİK ÖZELLİKLER VE YENİLİKLER

Legion Go 2, AMD'nin en son Ryzen Z2 ve Ryzen Z2 Extreme işlemcilerini barındırıyor. Bu 8 çekirdekli işlemciler, önceki nesillere kıyasla oyun performansında büyük bir sıçrama sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Steam Deck OLED'de kullanılan 4 çekirdekli AMD işlemci, Z2 Extreme'den iki kat daha düşük performansa sahip.

Gelişmiş Ekran ve Görüntü Kalitesi

Cihaz, 8,8 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip. Önceki modeldeki 2560 × 1600 çözünürlük, 1920 × 1200 piksele düşürülmüş olsa da, OLED teknolojisi sayesinde renk kontrastı ve parlaklık önemli ölçüde artırıldı. Ekran, 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Tasarım ve Kullanım

Legion Go 2, 1.079 gram ağırlığıyla taşınabilir konsol segmentinin en ağır cihazlarından biri. Örneğin, orijinal Legion Go 854 gram, Steam Deck OLED 640 gram ve Nintendo Switch 2 ise 534 gram ağırlığa sahip. Lenovo, bu ağırlığı "masaüstü modu" ile telafi ediyor: Cihaz, entegre edilmiş bir ayak ve çıkarılabilir kontrolörler sayesinde dikey olarak yerleştirilebiliyor. Ayrıca, bir monitöre bağlandığında tam teşekküllü bir PC gibi kullanılabiliyor.

Pil Ömrü ve Depolama

Cihaz, 74 Wh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu, orijinal Legion Go'nun 49,2 Wh bataryasına kıyasla %50'den fazla bir artış anlamına geliyor. Kullanıcılar, daha düşük ayarlarda uzun süreli oyun seansları veya daha yüksek grafik ayarlarında kısa süreli performans arasında seçim yapabiliyor. Depolama tarafında ise 32 GB RAM ve 2 TB SSD seçeneği sunuluyor. Ayrıca, MicroSD kart yuvası sayesinde depolama alanı 2 TB daha artırılabiliyor.

ÇIKARILABİLİR KONTROLÖRLER VE OYUN DENEYİMİ

Legion Go 2, Nintendo Switch'teki Joy-Con'lara benzer şekilde çıkarılabilir TrueStrike kontrolörlerle geliyor. Bu kontrolörler, manyetik Hall Effect teknolojisiyle donatılmış joystick'lere sahip. Bu teknoloji, geleneksel potansiyometre tabanlı joystick'lerde yaygın olan "sapma" (drift) sorununu neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor ve daha yüksek hassasiyet sağlıyor .

Fare Modu ve Çok Yönlülük

Sağ kontrolör, özel bir yuvarlak stand yardımıyla dikey bir fareye dönüştürülebiliyor. Bu özellik, özellikle FPS oyunlarında hızlı ve hassas kontrol imkanı sunuyor. Kontrolörler, ayrıca bir dok istasyonuna bağlanarak standart bir gamepad olarak da kullanılabiliyor.

Yazılım ve Uyumluluk

Cihaz, Windows 11 işletim sistemiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store (Game Pass dahil) gibi tüm popüler oyun mağazalarına erişebiliyor . Ayrıca, Xbox uygulaması aracılığıyla EA Play ve Ubisoft Connect kütüphanelerindeki oyunlar da oynanabiliyor.

Değerlendirme ve Son Söz

Lenovo Legion Go 2, taşınabilir oyun konsolu pazarını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Güçlü donanımı, çok yönlü kullanım seçenekleri ve Hall Effect joystick'lerle donatılmış kontrolörleriyle dikkat çeken cihaz, özellikle "oyun oyna ve çalış" tarzı bir kullanım arayanlar için ideal. Ancak, ağırlığı ve yüksek fiyat etiketi, bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.