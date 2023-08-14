Lens kullananlara yüzücü gözlüğü şart mı

Göz Hastalıkları Doktoru İrfan Kayurtar, özellikle havuzlardaki enfeksiyon riskine dikkat çekti.

Dr. Kayurtar, kontakt lenslerin, sudaki çeşitli kimyasal maddeleri ve kirliliği absorbe edebileceğini belirterek, “Kontakt lensleri yüzücü gözlüğü olmadan kullanılmasını önermiyoruz. Havuzlardaki klor ve mikroorganizmalar gözde çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği gibi kontakt lensler tarafından emilerek lense de zarar verebilir. Ayrıca su altında gözler açılırsa lensler gözden çıkabilir. Yüzerken kontakt lens ile yüzücü gözlüklerini birlikte kullanarak görme sorunu çözülebilir” diye uyarıda bulundu.



Dr. Kayurtur kontakt lenslerin bakımı ve temizliği konusunda iseşu uyarılarda bulundu:

“Lensler takılmadan önce mutlaka eller yıkanmalı, nemli bırakmayan bir havluyla kurulanmalı. Lens kutuları her solüsyonla birlikte yenilenmesine rağmen yine de kontakt lens kutularının temizliğine çok dikkat edilmeli, ara sıra kaynar sudan geçirerek tozlanan kutular yıkanmalıdır. Deterjan, alkol, sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalı. Lensler mutlaka özel solüsyonları ile her kullanımdan sonra temizlenerek kutusuna konulmalı. Eğer uzun süre kullanılmayacaklarsa, saklanmamalı atılmalıdır. Bazı solüsyonlardaki maddeler alerji yapabilir, bu yüzden doktorlar tarafından önerilen solüsyonların kullanılması gerekir. Musluk suyu lensler için hijyenik değildir, içindeki ağır metaller ve klor, lensin yapısını bozar ve lens üzerinden çıkartılamaz. Ayrıca kontakt lensler planlı değiştirilmelidir çünkü lens üzerinde biriken lipid ve proteinler, gözde kuruma, bulanık görme ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.”

İHA