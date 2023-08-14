Lens kullananlara yüzücü gözlüğü şart mı

Lens kullanıp deniz ve havuzu tercih edenler ne yapmalı? İşte önemli bilgiler…

Lens kullananlara yüzücü gözlüğü şart mı

Göz Hastalıkları Doktoru İrfan Kayurtar, özellikle havuzlardaki enfeksiyon riskine dikkat çekti.
Dr. Kayurtar, kontakt lenslerin, sudaki çeşitli kimyasal maddeleri ve kirliliği absorbe edebileceğini belirterek, “Kontakt lensleri yüzücü gözlüğü olmadan kullanılmasını önermiyoruz. Havuzlardaki klor ve mikroorganizmalar gözde çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği gibi kontakt lensler tarafından emilerek lense de zarar verebilir. Ayrıca su altında gözler açılırsa lensler gözden çıkabilir. Yüzerken kontakt lens ile yüzücü gözlüklerini birlikte kullanarak görme sorunu çözülebilir” diye uyarıda bulundu.

Dr. Kayurtur kontakt lenslerin bakımı ve temizliği konusunda iseşu uyarılarda bulundu:

“Lensler takılmadan önce mutlaka eller yıkanmalı, nemli bırakmayan bir havluyla kurulanmalı. Lens kutuları her solüsyonla birlikte yenilenmesine rağmen yine de kontakt lens kutularının temizliğine çok dikkat edilmeli, ara sıra kaynar sudan geçirerek tozlanan kutular yıkanmalıdır. Deterjan, alkol, sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalı. Lensler mutlaka özel solüsyonları ile her kullanımdan sonra temizlenerek kutusuna konulmalı. Eğer uzun süre kullanılmayacaklarsa, saklanmamalı atılmalıdır. Bazı solüsyonlardaki maddeler alerji yapabilir, bu yüzden doktorlar tarafından önerilen solüsyonların kullanılması gerekir. Musluk suyu lensler için hijyenik değildir, içindeki ağır metaller ve klor, lensin yapısını bozar ve lens üzerinden çıkartılamaz. Ayrıca kontakt lensler planlı değiştirilmelidir çünkü lens üzerinde biriken lipid ve proteinler, gözde kuruma, bulanık görme ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.”

İHA

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Son Haberler
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı Güncel
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı Güncel
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard Spor
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt Magazin
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt
Kraliyet otu Şifalı Bitkiler
Kraliyet otu
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor? Güncel
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor?