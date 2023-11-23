Lens Kullanımı Hakkında Doğru ve Yanlışlar

Kontak veya renkli lens kullanmaya yeni başlayanlar veya konu hakkında eksik bilgiye sahip olanlar mutlaka doktorlarına veya optometristlere danışmalıdır.



Kontak lenslerle ilgili doğru ve yanlışları anlamak, göz sağlığı için hayati önem taşır. İşte bu konuda doğru ve yanlışlarla ilgili detaylar:

Yanlış Bilinen: Kontak Lensler Gözde Kaybolabilir

Doğru olan: Kontak lenslerin gözden kaybolduğu düşünülemez. Bu lensler, göz yüzeyine yerleştirilen disklerdir ve birtakım nedenlerle yerinden kayabilir veya düşebilir. Ancak bu durum, lensin gözde kaybolduğu anlamına gelmez. Özellikle şeffaf renkli olanları düştükten sonra fark edilmeyebilir, ancak endişe etmeye gerek yoktur. Bu tür sorunları önlemek için lens kullanımını doğru öğrenmek ve düzenli bakım yapmak önemlidir.

Yanlış Bilinen: Kontak Lens Kullanımı Gözleri Tahriş Eder

Doğru olan: Lensler, görme durumunu düzeltmek için kullanılır. Lenslerin doğru şekilde takılması ve düzenli bakımı, tahrişi önler. Ancak bazı kişilerin göz yapısı lenslere uygun olmayabilir veya lens bakımını yeterince yapmayabilir. Bu durumda lens tahriş yapabilir.

Yanlış Bilinen: Göze Takılan Kontak Lens Gözü Daha Kötü Hale Getirir

Doğru olan: Kontak lenslerin gözleri kötüleştirmesi, uygun olmayan kullanımla mümkündür. Uzman tarafından uygun şekilde reçete edilen lenslerin kullanılması görme düzeyini artırabilir. Ancak kullanım sırasında bakım yapılmaması gibi durumlar göz sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Yanlış Bilinen: Yalnızca Genç Yaştakiler Kontak Lens Kullanabilir

Doğru olan: Kontak lens kullanımı yaşa bağlı değildir. Her yaş grubundan insanlar lens kullanabilir. Göz kusuruna sahip olanlar, uygun lensi seçebilirler.

Yanlış Bilinen: Gece Uyurken Lens Kullanılabilir

Doğru olan: Gözler kapalıyken veya uyurken lens kullanmak doğru değildir. Bu durumda gözlerin yeterince oksijen alması mümkün değildir ve göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak gece kullanıma uygun lensler de bulunmaktadır, ancak bunları kullanmadan önce doktora danışmak önemlidir.



Günümüzde birçok iş dijitale kaymış durumda. Teknolojinin getirdiği yeniliklere bağlı olarak insanlar artık ekran başında çalışıyor. Sürekli ekran kullanımı, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Göz egzersizi yapmamak ve sürekli ekran ışığına maruz kalmak, görme kayıplarına yol açabilir. Genetik faktörler de bu kayıpların nedenleri arasında sayılabilir.



Görme sorunları için tedavi yöntemleri arasında gözlük ve kontak lens kullanımı yer alır. Kontak lens, cerrahi müdahale istemeyen veya isteyenler için ideal bir seçenek sunar. Göz kusurlarını düzeltmek için geliştirilen bu lensler, estetik tercihlere de cevap verebilecek şekilde renkli seçeneklere sahiptir.

Kontak Lens Nedir?

Kontak lens, şeffaf veya renkli, yuvarlak bir disk şeklinde olan ve gözbebeği üzerine yerleştirilen bir optik cihazdır. Yumuşak ve sert olmak üzere iki ana türü bulunur. Yumuşak lensler genellikle su emici özellikte malzemeden yapılır ve daha rahat bir kullanım sunar. Sert lensler ise daha uzun ömürlüdür, ancak alışma süresi daha uzun olabilir.

Kontak Lensin Avantajları:

1. Görme bozukluklarını düzeltebilir veya minimize edebilir.

2. Estetik tercihlere cevap verebilecek renkli seçenekleri vardır.

3. Aktif bir yaşam tarzına uygun, spor yaparken veya özel etkinliklerde kullanımı kolaydır.

4. Yağmur, kar gibi hava koşullarında gözlük kullanımını engellemez.

5. Gözlük kullanımının getirdiği zorlukları ortadan kaldırabilir.

Kontak Lensin Dezavantajları:

1. Maliyet açısından gözlüklere göre daha yüksektir.

2. Düzenli bakım gerektirir; aksi takdirde göz sağlığını riske atabilir.

3. Alışma süreci bazı kişilerde uzun sürebilir.

4. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kontak Lens Kullanımına Dair Bilinmesi Gereken 7 Önemli Husus

1. Lenslerin doğru kullanımı ve bakımı göz sağlığını korumak için önemlidir.

2. Lens kullanmaya karar vermeden önce doktorunuza başvurmalısınız.

3. Lens kullanımı sadece genç yaş grupları için değildir, her yaşta kullanılabilir.

4. Gözlerinizi dinlendirmek ve sağlıklı tutmak için düzenli göz kontrolü yaptırmalısınız.

5. Lensler gece boyunca gözde kalmamalı, düzenli aralıklarla çıkarılmalıdır.

6. Lens kullanımı için doktorunuzdan ayrı bir reçete almanız gereklidir.

7. Lens fiyatları farklı bütçelere uygun seçenekler sunar.



Göz sağlığı son derece önemlidir. Eğer kontak lens kullanmayı düşünüyorsanız, muayene olup uygun lensi seçmek ve düzenli bakım yapmak, görme kusurlarınızı en aza indirmenize yardımcı olacaktır. Bunların yanında bütçenize uygun kaliteli bir Lens seçimi için Labella Lens modellerini incelemeyi unutmayın.