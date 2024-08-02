Lens kullanırken hassas noktalar ortaya çıktı. Dikkat edilmezse hastalık saçıyor

Kontakt lens kullanımı, doğru yapılmadığında ciddi göz hastalıklarına yol açabilir.

Günümüzde milyonlarca insanın görme sorununu çözmek için başvurduğu lensler, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Lensler, gözün hassas yapısıyla doğrudan temas ettiği için doğru bakım ve kullanım şartlarına uyulması hayati önem taşıyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, lens kullanımında hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulamakta.

Dr. İpçioğlu, lens takıp çıkarırken ellerin iyice yıkanması gerektiğini ve lens solüsyonlarının düzenli olarak değiştirilmesinin önemini belirtmekte.

Göz Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, lenslerin makyajdan önce takılması ve makyaj temizlendikten sonra çıkarılması gerektiğini ifade etmekte.

Dr. Yılmaz, lenslerin makyaj kalıntılarıyla temas etmesinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söylemekte.

Bilimsel araştırmalar, lens kullanımında hijyen kurallarına uyulmadığında göz enfeksiyonları riskinin arttığını göstermekte. Örneğin, bir çalışmada, lens kullanıcılarının %30'unun hijyen kurallarına tam olarak uymadığı ve bu kişilerin göz enfeksiyonu riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

Lens kullanırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar şunlardır:

Lenslerin Kullanım Süresi: Lenslerin önerilen kullanım süresine dikkat edilmelidir. Günlük, haftalık veya aylık lenslerin kullanım süreleri aşılmamalı.

Su ile Temas: Lensler, deniz, havuz veya duş sırasında çıkarılmalıdır. Su ile temas, lenslerin mikrop kapmasına neden olabilir.

Başkasının Lensini Kullanma: Başkasına ait lenslerin kullanılması ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabilir.

Lensler, doğru kullanıldığında hayat kalitesini artıran önemli bir araç. Ancak, yanlış kullanım alışkanlıkları göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Bu nedenle, lens kullanıcılarının uzmanların tavsiyelerine uyarak düzenli göz kontrollerine gitmeleri ve lens bakımına özen göstermeleri büyük önem taşımakta.