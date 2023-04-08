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Lens PSG'nin peşini bırakmıyor

Fransa Ligue 1'de Lens, sahasında Strasbourg'u 2-1 yendi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 02:11
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Lens liderliği kovalıyor

Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
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Ligue 1'in 30. haftasının açılış maçında Lens, Bollaert-Delelis Stadı'nda Strasbourg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Przemyslaw Frankowski ve 65. dakikada Facundo Medina'nın attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Strasbourg'un golü, 84. dakikada Kevin Gameiro'dan geldi. Konuk takımda Habib Diallo, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Art arda 4. galibiyetini alan lig ikincisi Lens, 63 puana yükseldi ve maç eksiği bulunan lider Paris Saint-Germain (PSG) ile arasındaki farkı 3'e düşürdü. Strasbourg ise 26 puanla 16. sırada yer aldı.

(AA)

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