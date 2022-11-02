Lensle duş almak körlük nedeni olabilir

Acanthamoeba keratitis ölümcül bir enfeksiyon. Çünkü kalıcı görme kaybına veya körlüğe neden olabiliyor. Nadir görülse de yıkıcı etkileri var. BU nedenle uzmanlar özellikle duşa girerken kontakt lensinizi çıkarın diye uyarıyor
LENSE KİRLİ SU TEMAS ETMEMELİ
Duşta kontakt lens takıldığında Acanthamoeba ile karşılaştığımızda genel olarak herhangi bir zarar vermiyor. Ancak amip korneayı enfekte ettiğinde bu Acanthamoeba Keratitis ile sonuçlanıyor.
LENS KULLANICILARI RİSK ALTINDA
Hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olabilir, bu da görme bozukluklarına veya kalıcı görme kaybına neden olabilir. Ağır vakalarda kornea nakli bile gerekli olabilir.
Acanthamoeba keratitis, korneayı etkileyen çok ağrılı ve ciddi bir göz rahatsızlığı. Doğal olarak oluşan, serbest yaşayan bir amip. Musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda yaşıyor.
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