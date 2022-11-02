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Lensle duş almak körlük nedeni olabilir

Kontak lens kullanıyorsanız daha fazla özen göstermek gerekiyor. Özellikle duş alırken bu dikkatin iki katına çıkması çok önemli. Kontakt lens kullanıcıları acanthamoeba keratitis isimli ölümcül bir enfeksiyon riskiyle her an karşı karşıya kalabiliyor. İşte detaylar...

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:35
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Lensle duş almak körlük nedeni olabilir mi?

Lensle duş almak körlük nedeni olabilir
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Acanthamoeba keratitis ölümcül bir enfeksiyon. Çünkü kalıcı görme kaybına veya körlüğe neden olabiliyor. Nadir görülse de yıkıcı etkileri var. BU nedenle uzmanlar özellikle duşa girerken kontakt lensinizi çıkarın diye uyarıyor

LENSE KİRLİ SU TEMAS ETMEMELİ

Duşta kontakt lens takıldığında Acanthamoeba ile karşılaştığımızda genel olarak herhangi bir zarar vermiyor. Ancak amip korneayı enfekte ettiğinde bu Acanthamoeba Keratitis ile sonuçlanıyor.

LENS KULLANICILARI RİSK ALTINDA

Hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olabilir, bu da görme bozukluklarına veya kalıcı görme kaybına neden olabilir. Ağır vakalarda kornea nakli bile gerekli olabilir.

Acanthamoeba keratitis, korneayı etkileyen çok ağrılı ve ciddi bir göz rahatsızlığı. Doğal olarak oluşan, serbest yaşayan bir amip. Musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda yaşıyor.

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