Lensle duş almak neden doğru değil

Uzmanlar özellikle duşa girerken kontakt lensinizi çıkarın diye uyarıyor…

Acanthamoeba keratitis ölümcül bir enfeksiyon. Çünkü kalıcı görme kaybına veya körlüğe sebep oluyor. Nadir görülse de çok yıkıcı etkileri var.

GÖZE KİRLİ SU TEMAS ETMEMELİ



Acanthamoeba ile karşılaştığımızda genellikle bir zarar vermiyor. Ancak amip korneayı enfekte ettiğinde zararı ortaya çıkıyor.

LENS KULLANICILARI BÜYÜK RİSK ALTINDA KALIYOR

Acanthamoeba keratitis, korneayı etkileyen çok ağrılı ve ciddi bir göz rahatsızlığı. Doğal olarak oluşan, serbest yaşayan bir amip. Musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda yaşıyor.

Hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olabilir, bu da görme bozukluklarına veya kalıcı görme kaybına neden olabilir. Ağır vakalarda kornea nakli bile gerekli olabilir.