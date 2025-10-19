Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, Sarıyer'de konakladığı otele giriş yaparken objektiflere yakalandı.

Portman, kameraları görünce yüzünü kapatarak hızlıca oteline girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncunun İstanbul’a ne amaçla geldiği ise henüz bilinmiyor.

Leon filmiyle yıldızı parladı

Hollywood’un en zarif isimlerinden biri olarak bilinen Natalie Portman’ın bu sürpriz ziyareti, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı.

NATALİE PORTMAN KİMDİR?

Asıl ismi Natali Herşlag olan Natalie Portman, 9 Haziran 1981 tarihinde İsrail, Jerusalem’de (Kudüs) ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Natalie’nin babasının ailesi Polonya ve Romanya’dan göçen Yahudiler olup annesinin ailesi de Avusturya ve Rusya kökenli Yahudilerdir. Natalie Portman’ın babası endokrinoloji uzmanı bir doktordur. 3 yaşına geldiğinde ailesi ile birlikte 1984 de ABD. Washington’a taşındılar.

Daha sonra 1990 yılında taşındıkları yer New York idi. Natalie 1999 yılında liseyi New York’da Syosset High School’da bitirdi. Eğitimine Harvard Üniversitesi, psikoloji bölümünde devam edip 2003 yılında mezun oldu. Natalie Portman, Kudüs‘teki Hebrew Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktadır. Orta okul çağındayken 13 yaşından itibaren yaz tatillerinde tiyatro kamplarına gitmiştir.

4 yaşından beri dans dersleri alan Natalie Portman, sinema kariyerine ilk adımı modellik sayesinde olmuştur. 12 yaşında çocuk modelliği yapmaya başlamış ve 14 yaşında, Luc Besson’un Leon adlı filminde oynadığı rolle dünya çapında üne kavuşmuştur. Star Wars serisinin son üç filminde Kraliçe Amidala rolü ile şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştır.

Natalie Portman, 2005 yılında “Closer” filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarına aday gösterildi ve aynı dalda Altın Küre ödülünü aldı. 2011 yılında “Black Swan” filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarına ve Altın Küre’ye aday gösterildi. Altın Küre’yi ve Oscar’ı kazandı.

2005 yılında Star Wars Episode III filminin galasından önce Natalie Portman, V for Vendetta filmi için saçlarını kazıtır, bu durum magazin basınını hayli meşgul eder. Ardından Goya’s Ghosts filminde rol alır.

ÖZEL HAYATI

İbranice ve İngilizce’yi anadili gibi konuşabilmektedir. Ayrıca Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca bilmektedir.Black Swan filminde tanımış olduğu Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied ile evlendi. Haziran 2011 doğumlu bir erkek çocukları var.

FİLMLERİ:

1994 Leon

1994 Developing

1995 Büyük Hesaplaşma

1996 Beautiful Girls

1996 Everyone Says I Love You

1996 Çılgın Marslılar

1999 Yıldız Savaşları: Bölüm I – Gizli Tehlike

1999 Anywhere but Here

2000 Where the Heart Is

2001 Zoolander

2002 Yıldız Savaşları: Bölüm II – Klonların Saldırısı

2003 Cold Mountain

2004 Garden State

2004 Closer

2005 Yıldız Savaşları: Bölüm III – Sith’in İntikamı

2005 Free Zone

2006 V for Vendetta

2006 Paris, je t’aime

2006 Goya’nın Hayaletleri

2007 My Blueberry Nights

2007 Küs Kardeşler Limited Şirketi

2007 Hotel Chevalier

2007 Sihirli Oyuncakçı

2008 Boleyn Kızı

2009 New York, I Love You

2009 Brothers

2010 Love and Other Impossible Pursuits

2010 Hesher

2010 Your Highness

2010 Black Swan

2011 Thor

2011 Bağlanmak Yok