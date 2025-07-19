Leonardo DiCaprio dünyayı kurtarmaya geliyor

1990’lı yılların çevre bilinci aşılayan kült çizgi dizisi Captain Planet, Netflix üzerinden yeniden hayat buluyor. Bu kez animasyon değil, gerçek oyuncularla bir dizi projesi gündemde. Henüz platformdan resmi açıklama yapılmamış olsa da, Variety’ye konuşan sektör kaynakları, projenin çoktan geliştirme aşamasına geçtiğini söylüyor. Dizinin yapımcıları arasında dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio ile Amerikan televizyonlarının önemli isimlerinden Greg Berlanti bulunuyor.

DiCaprio, 2018 yılında bu karakterin sinema uyarlaması için de gündeme gelmişti. Ancak o projeden sonuç çıkmamıştı. Bu kez daha somut adımlar atılmış görünüyor. Çevre meselelerine olan duyarlılığıyla tanınan DiCaprio’nun yapımcı koltuğuna oturması, projeye olan ilgiyi artırıyor. Berlanti ise özellikle Arrowverse evreninde yaptığı yapımlar sayesinde sektörde sağlam bir yer edinmiş durumda.

KADRODA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Yeni dizinin senaristliğini Big Bang Theory ve Young Sheldon gibi dizilerle tanınan Tara Hernandez üstleniyor. Bu tercih, dizinin hem mizahi hem de duygusal yönünün ön planda olacağına işaret ediyor. Beş genç kahramanın doğa felaketlerine karşı birlikte mücadele ettiği konseptin korunacağı ancak modernize edileceği öngörülüyor.

Dizi, gezegenin ekolojik tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, genç izleyicilere ilham vermeyi hedefliyor. Netflix’in bu yapımı özellikle çevreci bilinçle büyüyen Z kuşağına hitap edecek şekilde kurguladığı düşünülüyor. Görsel efektler ve kostüm tasarımlarıyla da dikkat çekecek olan yapım, nostaljiyle güncel mesajları bir araya getirecek.

YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Netflix, projeye dair henüz resmi bir takvim açıklamadı. Ancak diziye yakın kaynaklara göre çekimlerin 2026 yılı başında başlaması planlanıyor. Dizinin ilk sezonunun kaç bölümden oluşacağı ise henüz netleşmiş değil. Captain Planet dizisinin 2025 sonu ya da 2026 başında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Leonardo DiCaprio’nun yapımcılıkta yer aldığı projelerin çevre temalı içeriklere odaklandığı biliniyor. Netflix’in bu işbirliğiyle hem nostalji rüzgarı estirmesi hem de çevresel duyarlılığı öne çıkarması hedefleniyor.