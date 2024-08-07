Leonardo DiCaprio'yu denizanası soktu. Mayosunu sıyırdı imdadına sevgilisi koştu

Leonardo DiCaprio ve İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti, İtalya'da lüks yatla tatillerine devam ediyor.

Sardunya'da deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, denizanası sokması nedeniyle kısa süreli bir tatsızlık yaşadı.

DiCaprio, denizden çıktıktan sonra teknenin güvertesinde bacağındaki kırmızı lekeyi incelerken görüntülendi.

Sevgilisi ve yat mürettebatı, DiCaprio'nun yarasıyla ilgilendi.

Tatilde onlara Tobey Maguire, Edward Enninful, Lukas Haas ve Neelam Gill eşlik etti.

LEONARDO DİCAPRİO KİMDİR?

Leonardo Wilhelm DiCaprio, 11 Kasım 1974'te Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş Amerikalı bir oyuncu ve yapımcı.

Annesi Irmelin, yasal bir sekreter, babası George DiCaprio ise çizgi roman sanatçısı ve yapımcı.

DiCaprio, İtalyan ve Alman kökenli olduğu biliniyor.

DiCaprio, oyunculuk kariyerine 1990'ların başında televizyon reklamlarıyla başladı ve ardından "Santa Barbara" ve "Growing Pains" gibi dizilerde rol aldı.

1991 yılında "Mahluklar 3" filmiyle sinema dünyasına adım attı.

1993 yılında "Bu Çocuğun Hayatı" filminde başrolde oynadı ve aynı yıl "Gilbert'in Hayalleri" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi adaylığını kazandı.

DiCaprio, 1997 yılında James Cameron'ın yönettiği "Titanic" filmiyle uluslararası üne kavuştu.

Kariyeri boyunca "Göklerin Hakimi", "Kanlı Elmas", "Köstebek", "Başlangıç", "Zindan Adası", "Para Avcısı" ve "Diriliş" gibi birçok başarılı filmde rol aldı.

"Diriliş" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi Ödülü'nü kazandı.

Leonardo DiCaprio, aynı zamanda çevre aktivisti olarak da tanınır ve Leonardo DiCaprio Vakfı aracılığıyla çevre koruma projelerine destek verdi.