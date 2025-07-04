Leonardo üçgeninin gizemi çözüldü: Kâşifin mesleği şaşırttı

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Leonardo üçgeninin gizemi çözüldü: Kâşifin mesleği şaşırttı

Bir İngiliz diş hekimi, Leonardo da Vinci'nin Vitruvius Adamı çiziminde daha önce fark edilmeyen geometrik bir yapıyı ortaya çıkardı. Bu keşif, Leonardo'nun anatomik bilgeliğini yeniden gündeme taşıdı.

Londra'da görev yapan diş hekimi Dr. Rory Mac Sweeney, Leonardo da Vinci'nin 1490 yılında yaptığı ünlü Vitruvius Adamı çizimini modern diş hekimliğiyle yorumladı. Sweeney’nin Journal of Mathematics and Arts dergisinde yayımladığı çalışmasına göre, çizimde gizli bir eşkenar üçgen yer alıyor. Bu üçgen, alt çene eklemleri ve ön dişlerin temas noktasıyla tanımlanan ve 1864’te Dr. William Bonwill tarafından tarif edilen “Bonwill Üçgeni”ne karşılık geliyor.

Sweeney, bu geometrik ilişkinin, insan vücudunun statik ve dinamik mimarisini Leonardo’nun ustalıkla birleştirdiğini gösterdiğini belirtti. Çalışma, Rönesans dehasının, modern biyolojik mimari prensiplerini yüzyıllar önce kavradığını öne sürüyor.

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