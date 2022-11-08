Leonkoro Quartet, ilk konserini CSO ADA ANKARA'da verecek

Ünlü klasik müzik dergisi Gramophone tarafından, "açıkça olağanüstü bir geleceğe sahip topluluk" olarak nitelendirilen ve bu yıl topladığı ödüllerle uluslararası alanda dikkat çeken yaylı çalgılar dörtlüsü Leonkoro Quartet, Türkiye'deki ilk konserini 12 Kasım'da CSO ADA ANKARA'da verecek. Ünlü klasik müzik dergisi Gramophone tarafından "açıkça olağanüstü bir geleceğe sahip topluluk" olarak nitelendirilen yaylı çalgılar dörtlüsü Leonkoro Quartet, müzik dünyasında pek çok prestijli ödülün sahibi olarak uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Bu yıl, her iki yılda bir seçkin bir yaylı çalgılar dörtlüsüne verilen Jürgen Ponto Vakfı Müzik Ödülü'ne layık görülen topluluk, Quatuor à Bordeaux ile Wigmore Hall'un Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Yarışması'nda da birincilik ödülünün sahibi oldu. Leonkoro Quartet, ödüllerine geçtiğimiz haftalarda Meiıto Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Ödülü'nü de ekledi.

Jonathan Schwarz (keman), Amelie Wallner (keman), Mayu Konoe (viyola) ve Lukas Schwarz'ın (viyolonsel) bir araya gelerek oluşturduğu Leonkoro Quartet, CSO ADA ANKARA'daki konserde Schulhoff, Haydn ve Beethoven'in eserlerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.