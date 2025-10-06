Leroy Sane Almanya'da kavgaya karıştı! 'Galatasaray'a hakaret edildi'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, milli arada takıma verilen izinde ülkesi Almanya'da düzenlenen Oktoberfest'e katıldı.

SANE OKTOBERFEST'TE KAVGA ETTİ

Alman basınından Bild'in haberine göre; Sane burada kendisine yönelik yapılan sözlü saldırı üzerine kavgaya karıştı. Tecrübeli oyuncu, Oktoberfest’te kendisine ve Galatasaray'a küfür eden bir kişinin üzerine yürüdü. Kısa süreli fiziksel temas yaşanmasının ardından kavga, daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

"GALATASARAY'A HAKARET EDİLDİ"

Sane olayın ardından "Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir gerginlik yaşandı. O anda daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bunu kendim için bir ders olarak alıyorum." diye konuştu.