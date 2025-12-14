Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli 10 numarası Leroy Sane, 1 gol 1 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynamayı başardı.

Alman basını, Antalyaspor mücadelesinin ardından Sane'yi manşetlerine taşıdı.

İşte 29 yaşındaki oyuncu için yazılanlardan öne çıkanlar:

'BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ'

Sport1, 'Sane güçlü performansını sürdürüyor' başlığını atarak, "Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, Türkiye'deki başarılı performansını sürdürdü. Sane böylece Türk takımı formasıyla çıktığı 21 resmi maçta altı gol ve beş asist kaydetti." ifadelerini kullandı.

'LEROY SANE YİNE ANAHTAR OYUNCU'

GOAL Almanya, "Leroy Sane yine anahtar oyuncu! Eski Bayern Münih yıldızı, Antalyaspor karşısında Galatasaray formasıyla göz kamaştırdı' manşetini atarak, "Alman milli futbolcu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da giderek daha iyi bir performans sergiliyor. Geçen hafta Samsunspor'a karşı attığı gol ve muhteşem bireysel koşusunun ardından kanat oyuncusu, cumartesi akşamı Antalyaspor'a karşı oynanan Süper Lig maçında da parladı." şeklinde yazdı.

'PARLADI'

