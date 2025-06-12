Leroy Sane Galatasaray'a imza attı! İşte alacağı ücret

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirerek Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek: “Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sané formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

"SANE ÜRÜNLERİYLE REKOR BEKLİYORUZ"

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise “Sané’nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızından, Sané ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz.” dedi.

"GALATASARAY TARAFTARIYLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sané “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray yıldız oyuncu için KAP açıklaması yaptı.

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.