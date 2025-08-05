Leroy Sane Galatasaray'ı kesmedi! Bayern Münih'ten hat-trick: 2 yıldız daha yolda

Alman basını, Bayern Münih'in, yeni sezon öncesi birkaç oyuncusuyla birden yolları ayırma kararı aldığını duyurmuştu. Bu isimlerden ikisi ise daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan yıldızlar Sacha Boey ve Kim Min-jae.

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Cimbom, aradığı yıldızları yine Almanya’da buldu. Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, bu kez de gözünü Bundesliga devinin diğer starlarına çevirdi. Ayrılığı gündeme gelen Sacha Boey ve Kim Min-jae için Süper Lig devi, çalışmalarını sıklaştıracak.

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SACHA BOEY'İN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Bayern’in üzerini çizdiği ilk futbolcu, Sacha Boey. Sağ bek sorununu bir türlü çözemeyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusuyla hâlâ temas halinde. Ancak Boey’un önceliğinin Premier Lig olması işleri zora sokuyor. Yine de Bayern’in ayrılık kararı sonrası Sacha Boey konusunda girişimler hızlandırılacak.

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KIM MIN-JAE İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Münih devinin satış listesine koyduğu diğer oyuncu, eski Fenerbahçeli Kim Min-jae. Savunmada Sanchez’in yanına yeni bir partner arayan Galatasaray, Güney Koreli stoperi renklerine bağlamak için Bayern’le görüşmelere en kısa sürede başlayacak. Bayern’de gözden çıkarılan Kim Min-jae için Alman kulübüne resmi teklif yapılacak.

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