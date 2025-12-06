Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor, mücadelesinde sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Leroy Sane, maça damga vurmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, belki de sarı-kırmızılılara transfer olduğu günden bu yana en iyi performansını sergiledi.

Mücadelede 1 gol, 1 asist üreten dünyaca ünlü kanat oyuncusu için Alman basını, övgü dolu sözler kullandı.

İşte Leroy Sane için yazılanlardan öne çıkanlar

Sport: Leroy Sane, Galatasaray'da üst düzey formunu sürdürüyor. 29 yaşındaki oyuncu, ligde Samsunspor'a karşı oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bu sezon beşinci golünü atarken, bir golün de asistini yaptı.

Sky: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde hem gol attı hem de asist yaptı. Son dönemde milli takım formasıyla güçlü bir performans sergileyen Sane, yeni takımında da iyi bir performans sergiliyor.

Eurosport: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde parladı. Sane, Samsunspor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette iki gole katkı sağladı.