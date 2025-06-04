Leroy Sane ikna oldu: O etken için Galatasaray’ı seçti

Galatasaray’ın kadroda tutmak için büyük uğraş verdiği Osimhen dışında transferdeki 1 numaralı hedef olarak belirlenen Leroy Sane ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Bayern Münih'teki sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Alman kanat oyuncusunun transferi için Galatasaray bir adım öne geçti.

A Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması ve Sane'nin geçen sezon Rams Park'ta maça çıkması oyuncunun kararına etki etti.

Transferi için Fenerbahçe’nin de girişimde bulunduğu 29 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray’a transferinin yakın olduğu bilgisi verildi.

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.