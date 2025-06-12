Leroy Sane ile 10 yıl sonra Galatasaray'da buluşuyorlar!

Kaynak: Haber Merkezi
Leroy Sane ile 10 yıl sonra Galatasaray'da buluşuyorlar!

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile sarı-kırmızılıların kaptanlarından Kaan Ayhan tam 10 yıl sonra yeniden aynı takımda forma giyecekler. Bu ikili daha önce Schalke 04'te beraber forma giymişlerdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, yeni transferi Leroy Sane ile Avrupa basınında ses getirdi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Alman yıldız, eski takım arkadaşı ile yeniden buluşuyor.

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KAAN AYHAN VE LEROY SANE YILLAR SONRA YENİDEN BERABERLER!

29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Sarı Kırmızılılar'ın başarılı savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile birlikte forma giymişti.Kaan Ayhan ve Leroy Sane, 2014-2016 yılları aasında o dönem Bundesliga'da yer alan Schalke 04 için beraber ter döktü.

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