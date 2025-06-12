Leroy Sane resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde de bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.

Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

LEROY SANE GALATASARAY'A İMZA ATTI

Sane, bugün sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.