Leroy Sane resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı

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Leroy Sane resmen Galatasaray'da! İmzalar atıldı

Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi gece İstanbul'a getirmişti. Sarı-kırmızılılar, Alman oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde de bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.

Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

LEROY SANE GALATASARAY'A İMZA ATTI

Sane, bugün sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.

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