Leroy Sane transferinin perde arkası: Vergi sağ olsun

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane, transfer gündemine bomba gibi düştü. 29 yaşında Alman Milli Takımı oyuncusu da olan Sane’nin bonservisi elinde olmasına rağmen Galatasaray’ı tercih etmesi Almanya ve dünya basınında da ses getirdi.

Dünya devi Bayern Münih’in 2025 yılını tasarruf yılı ilan ettiğini ve maaşları üç kategoriye ayırdığı açıklanmıştı. Tasarruf kararının nedeni ise son yıllarda yapılan yüksek bedelli transferler ve bazı oyunculara ödenen yüksek maaşların kulübün nakit rezervini azaltmış olması olarak duyurulmuştu. Bu kararla birlikte kulüp maaşları yüksek maaşlar, orta düzey maaşlar ve düşük maaşlar olarak üç kategoriye ayırdı.

LEROY SANE'NİN GALATASARAY TERCİHİNİN SEBEBİ

Oyunculara da bu kategorileri kabul etmeyenlerin kulüpten ayrılabileceği söylendi. Bayern yönetimi Leroy Sane’yi orta düzey maaş kategorisine aldı ve kendisine sadece 10 milyon euro teklif etti. Oysa Sane 30 Haziran’da sona erecek sözleşmesinde 15 milyon brüt maaş alıyordu. Oyuncu bu yeni maaş teklifini kabul etmeyip pazarlıklar da sonuçsuz kalınca Bayern Münih ile Sane’nin yollarının ayrılması kaçınılmaz oldu.

Almanya’da profesyonel futbolcular en üst vergi diliminden %50’ye yakın gelir vergisi ödediği için oyuncunun eline yaklaşık beş 5.500.000 euro para geçecekti. Dolayısı ile Galatasaray’ın net maaş teklifi ona çok daha cazip geldi. Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olması da Galatasaray’ı tercih etmesine katkı sağladı.

2025 Almanya – Futbolcu Gelir Vergisi Hesabı (10 Milyon € Brüt)

Brüt maaş: 10.000.000 € (Kulübün futbolcuya yıllık ödediği toplam ücret)

Gelir vergisi: (%45) 4.500.000 € En üst dilim

Doğu Almanya dayanışma vergisi: 4 milyon 500 bin üzerinden %5,5 : 247.500 €

Toplam: 4.747.500 € nihai vergi

Oyuncunun eline geçen net rakam: 5.252.500 €