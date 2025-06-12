Leroy Sane'den sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha!

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Leroy Sane'den sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha!

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane'yi kadroların katmak için transferde karşı karşıya gelmişlerdi. Alman oyuncu için mutlu sona sarı-kırmızılılar ulaşmıştı. İki ekibin, Bayern Münih'in bir başka yıldızı için yeniden yarış haline girdikleri öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk olarak Leroy Sane için yarışa tutuşmuşlardı. Cimbom, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. İki devin bu kez hedefi bir başka Bayern Münihli...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ORTAK HEDEFİ KIM MIN-JAE

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Bayern Münih'te gözden düşen Kim Min-Jae ile ilgilendikleri öğrenildi. Bavyera ekibinin, kesin olarak yollarını ayırmak istediği Asyalı oyuncunun transferinde Galatasaray'ın bir adım daha önde olduğu iddia edildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 1.90'lık oyuncu yaz transfer döneminde 19 milyon euro karşılğında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

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