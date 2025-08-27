Leroy Sane'ye büyük şok

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kayserispor ağlarına bırakırken beklemediği bir haber aldı.

Sane, Almanya'nın Slovakya ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı. Alman milli takım formasını 70 kere terleten Sane 14 kez gol sevinci yaşadı.

"BUNDESLIGA'YA GÖRE KÖTÜ BİR LİGDE"

Sane ile alakalı konuşan Julian Nagelsmann "Leroy Sane, şu anda Bundesliga ve diğer önemli liglerden biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapmalı. Mucizeler beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. Ondan daha önemli rakamlar bekliyorum. Bu sebeple kadroda yer almıyor." ifadelerini kullandı.