Leroy Sane'ye büyük şok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Leroy Sane'ye büyük şok

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane Almanya Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kayserispor ağlarına bırakırken beklemediği bir haber aldı.

Sane, Almanya'nın Slovakya ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı. Alman milli takım formasını 70 kere terleten Sane 14 kez gol sevinci yaşadı.

"BUNDESLIGA'YA GÖRE KÖTÜ BİR LİGDE"

Sane ile alakalı konuşan Julian Nagelsmann "Leroy Sane, şu anda Bundesliga ve diğer önemli liglerden biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapmalı. Mucizeler beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. Ondan daha önemli rakamlar bekliyorum. Bu sebeple kadroda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

gzxjlsuwoaatnmz.jpg

Son Haberler
Filenin Sultanları namağlup son 16’da
Filenin Sultanları namağlup son 16’da
İstanbul'un göbeğinde iş yerine silahlı saldırı
İstanbul'un göbeğinde iş yerine silahlı saldırı
12 Dev Adam'dan EuroBasket’e dev adım: Gövde gösterisiyle başladık!
12 Dev Adam'dan EuroBasket’e dev adım: Gövde gösterisiyle başladık!
Güller ve Günahlar dizisinin afiş çekimleri tamamlandı
Güller ve Günahlar dizisinin afiş çekimleri tamamlandı
Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken çıkış!
Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken çıkış!