Harry Potter serisinde seçmen şapkayı canlandıran İngiliz aktör Leslie Philips’ten kötü haber geldi. Başta Harry Potter olmak üzere pek çok yapımda rol alan Leslie Philips’e ne oldu? Leslie Philips kimdir? Harry Potter’dan tanınan Leslie Philips öldü mü?

Harrp Potter’da seçmen şapkayı canlandıran İngiliz aktör Leslie Philips’ten kötü haber geldi. Ünlü aktör Leslie Philips 98 yaşında hayatını kaybetti.

Leslie Phillips’in menajeri Jonathan Lloyd, BBC’ye 98 yaşındaki sanatçı ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Leslie Philips’in pazartesi günü uykusunda öldüğünü doğruladı.

Leslie Philips, büyücülük dünyasına girmeden önce de kariyeri boyunca filmlerde ve televizyonda 170’ten fazla yapımda rol aldı.

LESLİE PHİLİPS KİMDİR?

1924 yılında İngiltere, Tottenham’da doğan Leslie Phillips’in babası 10 yaşındayken öldükten sonra, oyuncunun ailesi küçük evlerini sattı ve mali sıkıntılarla boğuştu.

Leslie Phillips, 2009 yılında The Guardian’a çocukluğunda oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Okulda oyun oynadığım için annem Cecelia, Italia Conti sahne okulundaki seçmelere katılmam için bir reklamı yanıtladı.”

Leslie Philips’in kariyeri 1940’larda ve 50’lerde, Michael Powell ve Emeric Pressburger’in The Red Shoes gibi başyapıtlarda küçük roller aldığında başladı.

1980’li yıllarda Sydney Pollack’in Out Of Africa ve Steven Spielberg’in Empire Of The Sun filmlerinde yardımcı rollerle daha ciddi filmlere yöneldi. Ayrıca Peter O’Toole karşısında King Ralph; Anthony Hopkins’in ilk yönetmenlik denemesi olan August’ta (1996), Bruce Willis’in başrolde olduğu Çakal’da (The Jackal), Saving Grace, Lara Croft: Tomb Raider ve Color Me Kubrick (2005) gibi yapımlarda yer aldı.