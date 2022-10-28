Lesotho Krallığı'nda yeni başbakan Matekane, yemin ederek görevine başladı

Matekane, Lesotho'nun başkenti Maseru'daki Setsoto Stadyumu'nda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Zambiya Devlet Başkanı Hakeinde Hichillema ve Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin de katıldığı törende İncil'e el basarak yemin etti.

Ülkenin en zengin iş insanı olarak bilinen Matekane, törende, ülkeye yabancı yatırım çekmek, yolsuzlukla mücadele etmek, altyapı yatırımları yapmak, kamu sektörünü güçlendirmek ve insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirmek için bir dizi politikayı uygulamaya koymaya hazırlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'deki parlamento seçimlerinde, Matekane'nin 7 ay önce kurduğu RFP, 120 meclis sandalyesinden 56'sını kazandı. Çoğunluğu sağlayamayan RFP, iki partinin daha katılımıyla koalisyon hükümeti kurdu.

2017'deki seçimlerde 48 sandalye kazanan Tüm Basotho Sözleşmesi (ABC) ise bu seçimde yalnızca 8 sandalye kazanarak muhalefete düştü.