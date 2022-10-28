28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lesotho Krallığı'nda yeni başbakan Matekane, yemin ederek görevine başladı

Lesotho Krallığı'nda yeni başbakan Matekane, yemin ederek görevine başladı

Güney Afrika bölgesinde bulunan Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'de düzenlenen seçimden galip çıkan Refah için Devrim (RFP) lideri Sam Matekane, ülkenin yeni başbakanı olarak yemin ederek görevine başladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 22:12
Takip Et

Lesotho Krallığı'nda yeni başbakan Matekane, yemin ederek görevine başladı

Lesotho Krallığı'nda yeni başbakan Matekane, yemin ederek görevine başladı
+
Aa
-

Matekane, Lesotho'nun başkenti Maseru'daki Setsoto Stadyumu'nda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Zambiya Devlet Başkanı Hakeinde Hichillema ve Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin de katıldığı törende İncil'e el basarak yemin etti.

Ülkenin en zengin iş insanı olarak bilinen Matekane, törende, ülkeye yabancı yatırım çekmek, yolsuzlukla mücadele etmek, altyapı yatırımları yapmak, kamu sektörünü güçlendirmek ve insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirmek için bir dizi politikayı uygulamaya koymaya hazırlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'deki parlamento seçimlerinde, Matekane'nin 7 ay önce kurduğu RFP, 120 meclis sandalyesinden 56'sını kazandı. Çoğunluğu sağlayamayan RFP, iki partinin daha katılımıyla koalisyon hükümeti kurdu.

2017'deki seçimlerde 48 sandalye kazanan Tüm Basotho Sözleşmesi (ABC) ise bu seçimde yalnızca 8 sandalye kazanarak muhalefete düştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.