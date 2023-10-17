Lesotho kuş gribi nedeniyle Güney Afrika'dan kümes hayvanı ithalatını yasakladı

Lesotho Krallığı, kuş gribi (H5N1) salgınının görüldüğü komşu ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, her türlü kümes hayvanı ürününün ithalatını yasakladı.

Lesotho kuş gribi nedeniyle Güney Afrika'dan kümes hayvanı ithalatını yasakladı

Tarım, Gıda Güvenliği ve Beslenme Bakanı Thabo Mofosi, basına yaptığı açıklamada, kuş gribi salgını nedeniyle Güney Afrika'dan kümes hayvanı ve kümes hayvanı ürünlerinin ithalatına yönelik tüm izinlerin bugünden itibaren iptal edildiğini bildirdi.

Mofosi, Güney Afrikalı veteriner otoriteleriyle irtibat halinde olduklarını ve salgının sona ermesinin ardından ithalatı tekrar başlatacaklarını ifade etti.

Güney Afrika'da haziran-eylül döneminde 49 kuş gribi vakası bildirilmiş ve yarım milyona yakın kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Kümes hayvanı üreticileri, ülkede olası yumurta kıtlığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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