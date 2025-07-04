Letonya sanayi üretiminde vites arttırdı

Letonya'nın sanayi üretimi Mayıs 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak Mayıs 2022'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Nisan ayında yüzde 1,9 olan artış oranı böylece iki katına çıkmış oldu. Letonya İstatistik Merkezi verilerine göre, bu yükselişte elektrik ve gaz arzındaki toparlanma ile imalat sanayisindeki hızlanma etkili oldu.

Özellikle makine ve ekipman üretimi yüzde 13,2 artarken, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerde yüzde 11,1’lik dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Ancak madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim yüzde 18,2 oranında geriledi. Aylık bazda ise sanayi üretimi Mayıs’ta yüzde 1,4 artarak Nisan’daki yüzde 0,8’lik yükselişi geçti.