Letonya üretici enflasyonunda dikkat çekici düşüş

Letonya Merkez İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, üretici fiyat endeksi Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Bu oran, Mart ayında aşağı yönlü revize edilen yüzde 1,3’lük artışın altında kaldı. Böylece ülkede üretici enflasyonunda ivme kaybı gözlemlendi.

Özellikle su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve arıtma faaliyetlerindeki fiyat artışı Nisan’da yüzde 10 olarak kaydedildi. Mart ayında bu oran yüzde 10,4’tü. İmalat sektöründe de fiyat artışı hız kesti ve yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye geriledi.

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ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ

Üretici fiyatlarındaki genel yavaşlamada enerji maliyetlerinin etkisi büyük oldu. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde fiyatlar Nisan ayında yüzde 3,3 oranında düşerek Mart ayındaki yüzde 1,6’lık gerilemenin üzerine çıktı. Bu da toplam endeks üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

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AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ VAR

Aylık bazda üretici fiyatları Nisan ayında yüzde 0,1 oranında düştü. Mart ayında ise revize edilen veriler, yüzde 2,7’lik belirgin bir düşüşe işaret etmişti. Öte yandan madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde fiyat artışları sürdü. Bu kalemde yıllık artış yüzde 8,3’e yükseldi.

Letonya ekonomisinde üretici fiyatlarındaki bu yavaşlama, tüketici fiyatlarına da yansıma ihtimali nedeniyle yakından takip ediliyor.