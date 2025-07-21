Letonya üretici fiyatlarında beş ay sonra ilk düşüş

Letonya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Haziran 2025’te üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 oranında azaldı. Bu, Ocak 2025’ten bu yana ilk deflasyon olarak kayıtlara geçti. Bir önceki ay, revize edilen verilere göre yüzde 0,2 oranında artış yaşanmıştı. Özellikle elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde yaşanan yüzde 13,3’lük düşüş, fiyatlardaki genel gerilemenin en büyük sebebi olarak öne çıktı. Bu kalemde Mayıs ayında yüzde 7,8’lik bir azalma kaydedilmişti.

Buna karşın su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve çevreyle ilgili faaliyetlerdeki fiyat artışı yüzde 9,3’e gerileyerek önceki ayki yüzde 9,7’lik seviyenin biraz altına indi. Bu alanlardaki yavaşlama, düşüş eğilimine katkı sağladı.

MADENCİLİK VE İMALATTA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Enerji sektöründeki düşüşe rağmen, Letonya’daki madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde fiyatlar yükselmeye devam etti. Mayıs ayında yüzde 7,5 artış gösteren bu sektör, Haziran’da yüzde 8,5’e ulaştı. İmalat sektöründe ise üretici fiyatları yüzde 1,7 oranında yükselerek bir önceki ayki yüzde 1,4’lük artışın üzerine çıktı. Özellikle temel metal ürünleri ve gıda üretimi gibi alt sektörlerde maliyet baskılarının sürdüğü belirtiliyor.

Bu iki sanayi kolundaki yükseliş, genel düşüşü hafifletmekle birlikte, enerji kalemindeki güçlü gerilemenin etkisini dengeleyemedi.

AYLIK BAZDA DA NEGATİF SEYİR GÜÇLENDİ

Letonya’da üretici fiyatları sadece yıllık bazda değil, aylık olarak da azalış gösterdi. Haziran ayında üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oranında düştü. Bu, art arda yaşanan dördüncü aylık düşüş olarak dikkat çekiyor. Mayıs ayında açıklanan ve daha sonra revize edilen yüzde 0,1’lik düşüş, Haziran’da daha da derinleşmiş oldu.

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki gerilemenin kısa vadede enflasyon üzerinde de hafifletici bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor. Ancak madencilik ve imalat gibi sektörlerdeki artış eğiliminin sürdüğü göz önüne alındığında, fiyatlarda genel bir dengelenme için zamana ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.