Letonya'da ithalat arttı, ihracat düştü

Letonya'nın dış ticaret dengesi, Haziran 2025'te önemli bir bozulma yaşadı. Açıklanan son verilere göre, ülkenin ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde artarak 464,4 milyon avroya ulaştı. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 332,1 milyon avro seviyesindeydi. Bu yükselişte, ithalatın artması ve ihracatın düşmesi ana etkenler olarak öne çıktı.

İTHALATTAKİ YÜKSELİŞİN GİZEMLİ PERDESİ

Haziran ayında Letonya'nın ithalatı, yıllık bazda yüzde 5,4 oranında artarak 1 milyar 862,3 milyon avroya çıktı. Bu artışın ardındaki en büyük etkenler ise makine ve mekanik ekipmanlar, taşıtlar ve kimya sanayii ürünlerindeki alımların artması oldu. Özellikle makine ve mekanik aletler ithalatı yüzde 18,6, taşıtlar ve ekipmanları yüzde 12,3 ve kimya sanayii ürünleri yüzde 9,7 oranında yükseldi. İthalat rakamları Avrupa Birliği'nden yüzde 5,2 ve diğer ülkelerden yüzde 26,9 oranında artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 64,9 gibi keskin bir düşüş yaşadı. Bu durum, Letonya'nın tedarik zincirinde önemli bir değişim yaşadığına işaret ediyor.

PİYASALAR ENDİŞELİ

İthalattaki bu yükselişin aksine, Letonya'nın ihracatı Haziran ayında yüzde 2,6 oranında gerileyerek 1 milyar 397,9 milyon avroya düştü. Bu düşüşte en büyük pay, bitkisel ürünler, ağaç ve odun ürünleri ile ana metal ve metal ürünlerinin ihracatındaki azalmaya ait oldu. Bitkisel ürünler ihracatı yüzde 27,9, ağaç ve odun ürünleri ihracatı yüzde 8,1 ve ana metal ürünleri ihracatı ise yüzde 18,6 oranında azaldı. İhracatın coğrafi dağılımı incelendiğinde, BDT ülkelerine yapılan gönderimlerde yüzde 0,1 ve diğer ülkelere yapılan gönderimlerde yüzde 11,4 oranında düşüş yaşandığı görülüyor. Buna karşın, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,1'lik sınırlı bir artış kaydedildi.

EKONOMİK DENGELER TEHLİKEDE Mİ?

İthalattaki artış ve ihracattaki düşüş, Letonya'nın dış ticaret dengesi için olumsuz bir tablo çiziyor. Ticaret açığının genişlemesi, ülkenin ekonomik sağlığı ve para birimi üzerinde baskı oluşturabilir. Uzmanlar, bu durumun Letonya'nın ekonomik büyüme hedefleri için risk taşıdığını ve hükümetin ihracatı destekleyici yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle makine, taşıt ve kimya sektörlerindeki ithalat artışı, ülke sanayisinin dışa bağımlılığının devam ettiğini gösteriyor. Diğer yandan, ağaç ve bitkisel ürünler gibi geleneksel ihracat kalemlerindeki düşüşler, sektörlerin rekabetçilik gücünü yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor. Letonya'nın bu yeni ekonomik tabloya nasıl bir tepki vereceği, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle daha net anlaşılacak.