Letonyalı siyasetçi Janis Straume öldü

Straume, 1988'de Letonya siyasetine dahil oldu ve çeşitli bağımsızlık örgütlerinde yer aldı.

1993'te Vatan ve Özgürlük İçin adlı partiye katıldı ve kısa sürede parti liderlerinden biri oldu. Saeima Meclisi'nin 5., 6., 7. ve 8. dönemlerinde vekillik yaptı. 1998'den 2002'ye kadar Saeima Meclisi Sözcüsü olarak görev aldı.

Straume daha sonra Riga Freeport, Letonya Posta Servisi ve diğerleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda çalıştı.