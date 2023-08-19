Medine’de inen Haşr suresinin 4 ayeti Lev Enzelna suresi olarak bilinir. Lev Enzelna suresi ve anlamı araştırılıyor. Peki, Lev Enzelna suresi nasıl okunur? Lev Enzelna suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

LEV ENZELNA OKUNUŞU

''Bismillahirrahmanirrahim.

Lev enzelnâ hâzâlkurâne 'alâ cebelin leraeytehu haşi'an mutesaddi'an min haşyetillâhi ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi le'allehum yetefekkerûn.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu ve'âlimu-lgaybi ve-şşehâde(ti)(s) huverrahmânurrahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huvelmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l'azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi 'ammâ yuşrikûn.

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel-ardi vehuve-l'azîzulhakîm.'' (Haşr 21-22-23-24)

LEV ENZELNA SURESİ ANLAMI

''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. " (Haşr Suresi, 21-22-23-24)