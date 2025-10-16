İstanbul'a gelen Kont Nikolai Tolstoy ve eşine, dedelerinin Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde tutulduğu Yedikule Hisarı ve zindanları gezisinde Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Tarihçilerden Hisar ve zindanlar hakkında detaylı bilgiler alan Nikolai Tolstoy, İstanbul'a duyduğu hayranlığı ve yapılan restorasyon çalışmalarının başarısını dile getirdi.

21 Ekim’e kadar şehirde kalacağı öğrenilen Tolstoy’un Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya gibi birçok tarihi mekanı ziyaret etmesi bekleniyor.

“BÜYÜKELÇİLİK YAPARKEN HAPİS YATTI”

Gezi sırasında açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul’un zengin tarihi ve barındırdığı hikâyelere dikkat çekti. Turan, yaşananların "enteresan bir hikâye" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İstanbul geçmişten bu güne birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir yer. Bütün bu tarihi mekanlar içerisinde birçok hikaye de barındırıyor. Aslında bugün bizim için de enteresan bir şey bu. Türkiye'de de ilgilileri tarafından çok yakinen tanınan Lev Tolstoy'un, onun da dedesi olan şahıs, büyükelçilik görevi vesilesiyle Yedikule Hisarı'nda hapis olarak yatmış.

Çünkü Yedikule Hisarı bir dönem özellikle yüksek rütbeli insanların hapis olarak tutulduğu bir bölge. Beyefendi, Lev Tolstoy'un torunu yani dolayısıyla yazar olan Tolstoy'un babası olan kişi de burada büyükelçilik görevi yaptığında hapis yatıyor. Niye hapis yatıyor? Çünkü biz şunu biliyoruz; Yedikule Hisarı'nın hapishane olarak kullanılma meselesi, Osmanlı da eğer bir yere sefere çıkılacaksa, bir yere savaş ilan ediliyorsa oranın Osmanlı topraklarındaki büyükelçisi alınıyor, savaş sürecinde hapsediliyor."

"90 YAŞINDA, 3 NESİL SONRA GELDİ"

Başkan Turan, Kont Nikolai Tolstoy'un İngiltere'de yaşadığını ve Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Nikolai Tolstoy beyefendi de İngiltere'de yaşıyor. İlk defa Türkiye'ye geliyor. Buraya gelmeden önce yaklaşık 1 saat sohbet ettik. Torunu olduğu için gerçekten elinde çok sayıda bilgi, belge var. Kendisi de tarihçi ve yazar olduğu için de burayla ilgili ciddi bilgileri de var. İstanbul'un, Türkiye'nin Osmanlı'dan tebarüz eden geleneğimiz, hapse attığımız birinin torununu burada, o topraklarda dostlukla karşılıyoruz.

Yedikule Hisarı, 20 yıl boyunca kapalı kaldı. Allah'a şükür artık Yedikule Hisarına yurt içinden, yurt dışından kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler ve turistik faaliyetler için on binlerce insan geliyor. 1870'li yıllarda ki hapis hikayesinden bahsediyoruz. Oradan buraya 3 nesil sonra, 90 yaşında Nikolai Tolstoy buraya geldi."

“DEDEMİZİ SAVAŞ BAŞLADIĞINDA 2 SENE BURADA HAPSE ATMIŞLAR”

Kont Nikolai Tolstoy ise dedesi Peter Tolstoy'un hikayesini anlatarak duygularını paylaştı:

"Peter Tolstoy, Osmanlıya atanan ilk Rus Büyükelçi. Dedemizi, Osmanlı ile savaş başladığında 2 sene burada hapse atmışlar. Osmanlıya çok büyük saygım var. Peter, buradan bilgiler kaçırdı. Buradan mektuplar yazdı, hepsi Moskova arşivlerinde var. Ama mektupları buradan nasıl çıkardı anlamıyorum. Eskiden dünyanın en büyük hapishanelerinden birisiydi. Dedem, Ortodoks kilisesinden ayrılmıştı. Hristiyan olarak kaldı ama Müslümanlığa ve peygambere karşı yazıları, kitapları ve methiyeleri var. Kur'an-ı Kerim ve peygambere büyük saygısı vardı. Onun ile ilgili güzel yazıları var."