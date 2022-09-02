Levent Göktaş yakalandı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.