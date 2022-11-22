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Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararı ev hapsine çevrildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:22
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Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi

Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
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Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

Türkiye'ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 29 KASIM’DA
Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

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