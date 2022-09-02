Levent Göktaş'ın avukatından ilk açıklama geldi

Türkiye’nin talebiyle iki gün önce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli Albay Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz” derken Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz de Medyascope'tan Okan Yücel'e açıklama yaptı.

Göktaş’ın Türkiye’deki avukatı Hüseyin Ersöz, Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine dair bir talebi olup olmadığını bilmediğini belirtirken Bulgaristan’da da bir avukatı olduğunu ve Bulgaristan’daki işlemlerinin bu avukatı aracılığıyla sürdürüleceğini ifade etti. 8 Haziran sabahı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından evinde arama yapılan ancak kendisine ulaşılamayan Göktaş ile ilgili Ersöz de o tarihten beri temas kuramadığını söyledi.

Ersöz, Göktaş’ın yaklaşık üç aylık süreçte Bulgaristan dışında başka bir ülkeye gitmediğini düşündüğünü ancak bununla ilgili elinde resmî bir evrak bulunmadığını söyledi.

Hüseyin Ersöz, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesi halinde avukatlığını yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARI

Son bir senedir yayınladığı videolar ve twitter paylaşımlarındaki iddialar ile Türkiye gündemini sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Levent Göktaş hakkında da birtakım iddialar öne sürmüştü.

Polislerin 8 Haziran sabahı 07:30’da Göktaş’ın evine geldiklerini ve Göktaş’a “adeta kaçması için zaman tanıdıklarını” belirten Peker, “Bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, bir kopyası bende var. Şu an yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese göstereceğim” demişti.

GÖKTAŞ İADE EDİLECEK Mİ?

Türkiye ve Bulgaristan arasında 26 Mayıs 1930 yılında Suçluların İadesi Anlaşması imzalanmıştı. Medyascope’a konuşan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersin Barkın, bu anlaşmanın varlığının ve soruşturmanın siyasî değil adli suça yönelik olmasının Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini kolaylaştırabileceğini söyledi.

BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan Svilengrad'da yakalandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında Suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı.