Levent Gültekin açıkladı: Türkiye’nin ağladığı başkanın kendisini sevdiren önceliği…

YouTube’deki son yorumunda Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından ortaya çıkan toplumsal tepkiyi “Türkiye ‘iyi insan’a ağladı...” diye ifade eden Levent Gültekin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Ahlâklı insan işini düzgün yapan insandır aynı zamanda. Uzaktan takip ettiğim kadarıyla çok düzgün bir insan. Beni de çok etkileyen, dikkatimi çeken noktası sadece yaptığı işler değil; Manisa'yı 75 yıl sonra CHP'ye kazandırmış olması değil.

Tabii o çok önemli bir şey ama ben konuşmalarına, üslûbuna yaklaşımına baktığımda tertemiz bir Anadolu insanı görüyordum.

Tertemiz bir Anadolu insanından kastım hepimiz çok kirlendik, fikirlerle siyasî kavgalarla ruhumuz zihnimiz karardı. Doğal olarak bu kavgaların bir parçasına dönüşüyoruz. İdeolojik kavgalar, siyasî kavgalar bizi aslında insanlıktan uzaklaştırıyor. Bu kavgaların kirinden lekesinden ne kadar uzak kalabiliyorsan insanlığını, o temizliğini de o oranda korumuş oluyorsun.

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Ferdi Bey hem genç hem başarılı hem siyasetçiden daha çok insanî yönü ön planda olan biriydi. Ben baktığımda bu yönünü gördüğüm. İnsanların üslûbundan bazılarının konuşmasından bazılarının neyi öncelik yaptığından kendimce kendi kriterlerim vardır. Üslûbuna bakarım. Yaklaşımına bakarım. İş yapış ahlâkına bakarım. Neyi öncelik yaptığına bakarım.

Siyaseti mi daha öncelikli, partiyi mi daha çok öncelikli yapıyor, yoksa insanı mı? Ben Ferdi Bey'in konuşmalarında partiden daha ziyade insanın kutsal olduğunu görüyordum, yani başka siyasetçiler gibi diyelim ki 10 cümle kurup 10'unda kendi partisini zikretmiyor.

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Kendi partisinin adını zikretmekten ziyade halkı, çocukları, kadınları, yoksulları, iş yapmayı, hizmet etmeyi daha öncelikli vurgu yapan benim nezdimde o çok kıymetliydi. Oradan bakıyordum o yüzden çok çok üzgünüm.