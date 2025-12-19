Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla İstanbul Bebek'te bir kafede otururken gözaltına alınmıştı.

Gültekin emniyetteki ifadesinde, kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle gözaltına alındığını belirtirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

Adliyeye sevk edilen Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gültekin serbest bırakılmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba arkadaşlar, imza ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldım, destek mesajı atan herkese çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.