Levent Gültekin: Özgür Özel de Bahçeli de ikiyüzlü

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel TBMM Başkanı seçimi için meclisteyken, Özgür Özel, Bahçeli’nin oturduğu yere giderek el sıkıştılar, birbirlerine hal hatır sordular.

Levent Gültekin, bu görüntülü yorumlarken ikisini de “ikiyüzlülükle” itham etti:

“Devlet Bahçeli Özel'e “Çok hareketlisiniz maşallah” dedi. Özel de teşekkürlerini sundu. Buraya kadar gayet aslında olağan duruyor gibi geldi bana ama madem kavgalı değiller konuşuyorlar, o zaman neden bayramda tokalaşmayacaklar?

Ali Mahir Başarır’ın Özgür Özel'in yanındaki vücut dili falan baktığınızda rahatsız edici bir iki yüzlülük var. İnsanın bir tavrı olur değil mi? Bir duruşu olur.

Sadece biz değil; bütün ülke feveran etti. Senin en yakın arkadaşların terör örgütü gibi gözaltına alınmış, sıraya dizilmiş, her birinin sağına soluna polis verilmiş, senin daha dün üç tane belediye başkanın tutuklanmış ya her gün çıkıyorsun feveran ediyorsun, bugün çıkmışsın Silivri'den ziyaretten sonra “Allah bizim başımıza gelene kimseyi göstermesin” diyorsun bir kuşatma altındasın parti olarak. Ankara'da iki tane iddianame açılmış kurultayın iptal edilme gibi bir çaba var.

Öbür taraftan Devlet Bahçeli'den yaklaşık 5 aydır randevu talep etmişsin asla sana randevu vermiyor. MHP seni bayramlaşma listesine almamış. Seni kriminalize etmek için, Düşman göstermek için her yolu deniyor. Fakat sen hiçbir şey olmamış gibi karşılaştığın Devlet Bahçeli'ye koşuyorsun ve önünü ilikliyorsun sayın genel başkanım diye.

Zaten vücut dili bir insanın her şeyini ele veriyor. Sen miting meydanına çıkıyorsun darbe diyorsun, diktatör diyorsun, ülkeyi yıktılar diyorsun, öfke kusuyorsun. Senin o öfkene kanan, senin o öfkene uyup sokaklara inen on binlerce genç var. Bunların içerisinde hayatı söndürülen var. Bak Silivri'de kalan var. Dönem kaybına uğrayan var. Senin öfkenin gerçek olduğuna inanıp oraya geliyor. Niye sürdürmezsin bu tavrı? Kan davasına dönüştür demiyorum ama en azından bir duruş, bir haysiyet, bir karakter görürüz orada. Bir ahlâkî üstünlüğün yansımasını görürüz.

İftira dürüst insanların canını çok yakar. Eğer senin canın yanmış olsa asla böyle bir şey yapmazsın. Seni düşmanlaştırmaya çalışan, normal bayram mesajını sana çok gören bir partiyle hiçbir şey yokmuş gibi hareket edeceksen o zaman bizi, gençleri, kadınları niye bu psikolojiye bu düşmanlık psikolojisine sokuyorsun? Benim asıl rahatsız olduğum kısım o.”