İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hadise, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Mert Yazıcıoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 19 kişi, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı. Kan örneği alınacağı belirtilen işlem için yetkililer, bunun resmi bir gözaltı olmadığını açıkladı.

Gazeteci Levent Gültekin ise operasyonun zamanlamasına ve yöntemine tepki göstererek, “Dün akşam da muhalefetin Meclis’te verdiği uyuşturucuyla ilgili araştırma önergesi iktidar tarafında da reddediliyor. Uyuşturucu operasyonu yapacaksan pudra şekeri diye her gün ortalığa boy boy videoları dökülen AK Partililere bakmaları lazım ya da uyuşturucu operasyonlarında adı geçen bir sürü siyasetçi var” dedi.

Gültekin, bu tür uygulamaların toplumda baskı yaratma ve siyasi gündemi değiştirme amacı taşıdığını iddia ederek, “İki şey aklıma geliyor. Meclis’teki Öcalan kepazeliği toplumda çok infial uyandırdı ya bunun üzeri örtülsün, bir an önce konuşulma gündemden düşsün diye böyle bir şey yaptılar ya da her gün bir operasyonla toplumu diken üzerinde tutmak istiyorlar” dedi.

DEM Parti'nin 7 Ekim’de gerçekleştirdiği Meclis grup toplantısının başladığı esnasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan için slogan atıldı. Kürtçe atılan sloganda "Biji Serok Apo" ifadesi kullanılmıştı.

Levent Gültekin şöyle konuştu:

Her sabah artık bir operasyonla uyanıyoruz. Hele bu hiç anlaşılmıyor. Gözaltı yok diyorlar. Bir gözaltı değil. Şimdi bir kere jandarma gidiyor bu insanların evine. Jandarmayla ne alakası var şehrin göbeğinde? İki, bir gözaltı kararı yok. Uyuşturucudan dolayı sizi sadece kan tahlili için götürüyoruz diyorlar. Üçüncü saçmalık, benim bildiğim kadarıyla kullanmanın bir şeyi suçu yok. Özendirme diyorlar. Uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla özendirmenin kan tahliliyle ne alakası var ki? Yani kan tahlili yaptın diyelim ki benim kanımda uyuşturucu çıktı. Nasıl özendiriyorum? Diğer taraftan da açıklama yapıyorlar. Kan tahlillerini alıp sonra serbest bırakacağız. Bir gözaltı kararı yok. Böyle bir absürt, böyle bir saçma bir operasyon herhalde bugüne kadar olmuş değil. İki şey aklıma geliyor. Meclis’teki Öcalan kepazeliği toplumda çok infial uyandırdı ya bunun üzeri örtülsün, bir an önce konuşulma gündemden düşsün diye böyle bir şey yaptılar ya da her gün bir operasyonla toplumu diken üzerinde tutmak istiyorlar. Bir gün gazetecileri, bir gün sanatçıları, bir gün aydınları, bir gün siyasetçileri, bir gün belediye başkanlarını böyle sürekli bir diken üzerinde tutma politikası. Yoksa böyle saçma sapan yani amacı belli değil. Gözaltı vermedik diyorlar. Kan tahliline polis eşliğinde götürmek ne demek? Özendirme diyorsun. Özendirmeyi kan tahliliyle nasıl ortaya çıkaracaksın?

UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ İKTİDAR TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İşin diğer garabetine, absürt tarafına bak ki dün akşam da muhalefetin Meclis’te verdiği uyuşturucuyla ilgili araştırma önergesi iktidar tarafından reddedi. Uyuşturucu operasyonu yapacaksan pudra şekeri diye her gün ortalığa boy boy videoları dökülen AK Partililere bakmaları lazım ya da uyuşturucu operasyonlarında adı geçen bir sürü siyasetçi var. Sedat Peker'in aylarca, günlerce yaptığı videolarda ismini geçirdiği siyasetçiler var. Onlara hiç dokunmuyorlar. Alan, satan dağıtımını yapan, bu işlerde büyük operasyonların bir parçasına dönüşenlerle ilgili bir şey yok. Gidiyor ünlüyü sabah evinden alıyor. Polis eşliğinde senin kan tahlilini aldıracağız. Yani böyle bir şey resmen bir faşizm uygulaması olur.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun, geçtiğimiz yıllarda lüks otomobil içinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntü üzerine 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından soruşturma başlatmış, Ayvatoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ayvatoğlu, ifadesinde, söz konusu maddenin uyuşturucu olmadığını ileri sürerek, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikardır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" demişti. Ayvatoğlu, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.