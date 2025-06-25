Levent Gültekin’den Erdoğan ve gazetecilere baraj sorusu! Bu nasıl basın toplantısı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lahey’e uçtu. Öncesinde de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın elinde kağıt vardı ve gazetecilerin sorduğu soruların cevabını elindeki kağıttan okudu.

Gazeteci Levent Gültekin bu garip durumu YouTube kanalında şöyle yorumladı:

Erdoğan’ın basın toplantısını izlerken sorulara kağıttan cevap veriyor olması dikkatimi çekti. Gelen soru ve cevap önünde… Demek ki; baştan hangi sorunun sorulacağı belli ve sıralamayı da ona göre ayarlıyorlar. Fakat şimdi ortada Erdoğan'ın baştan kurgulanmış sorulara cevap vermesinden daha öte bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan normal bir soruya kağıtlardan ve eldeki verilerden bağımsız cevap veremiyor mu? Nasıl olabilir, bir cumhurbaşkanı basit bir soruya; mesela İsrail'le İran savaşı konusunda ateşkes olur mu? Olmaz mı? Sizce ne olur? Buna üç cümle edebilir ama o üç cümleyi edemiyor ki bakıyorsun kağıttan okuyor. Bence bu çok dikkat çekici bir tablo yani Türkiye açısından dikkat çekici bir tablo. Bu kadar yetkilerle donatılmış, bu kadar tek başına her şeye karar veren bir cumhurbaşkanı pozisyonundaki birinin çok basit üç tane gazetecinin sorularına bile kağıttan cevap veriyor olması doğal olarak hepimizi tedirgin ediyor. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Türkiye'yi kim yönetiyor? Bu durum sadece Erdoğan için değil aynı tablo 5 ay sonra ilk defa grup toplantısı yapan Devlet Bahçeli için de geçerli. Devlet Bey'in daha önce hitabetini biliyoruz ama bu sefer kağıttaki grup konuşmasını yapmak için o kadar zorlandı ki cümlelerin vurgularını ayarlayamıyor.

Hakikaten basit bir şeyden bahsetmiyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminden bahsediyoruz bu kadar seyahat bu kadar toplantı ve sen bir gazetecinin sorduğu bir soruya bile cevap veremeyecek durumdaysan, Trump'la yaptığın bir görüşmedeki Trump'ın bir sorusuna nasıl cevap vereceksin? Putin'le yaptığın bir görüşmede Putin'in sorularına yazı olmadan nasıl cevap vereceksin o sohbeti nasıl gerçekleştireceksin? Erdoğan'ın bana göre ki en başarılı olduğu kısım hitabeti ve belagati yani yıllardır çok dikkatli konuşması vurguları cümleleri sorulara anında verdiği cevaplar bütün siyaseti varlığını bunun üzerine bina etmişti en önemli sermayelerinden biriydi ama şimdi baktığımızda sorulara cevap veremiyor olması bence çok tedirgin edici.