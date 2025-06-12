Levent Gültekin’den Gaziosmanpaşa yorumu: Bunun adı milli irade hırsızlığı!

Gazeteci Levent Gültekin, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeki gelişmelere dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar hakkında oldukça sert açıklamalar yapan Gültekin, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasını ve ardından AK Parti’nin meclis çoğunluğunu kullanarak belediyeyi yeniden kontrol altına almasını “milli irade hırsızlığı” olarak nitelendirdi.

Levent Gültekin’in açıklamaları şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. AKP'de belediye meclisinde çoğunluktaydı bir seçim yapıldı ve AKP'ye geçti. Bunu bir başarı gibi anlattılar.

Belediye başkanı niye görevden alınmış bunun cevabı yok. Hakan Bahçetepe tutuklanan belediye başkanları içerisinde hakkında en olumlu intiba edindiğim belediye başkanlarından biri hakkında hemen hemen hiçbir olumsuz bir şey duymadım. Çünkü soruyorum burada savunma durumunda kalıyoruz yanlış bir pozisyona düşmeyeyim diye genelde insanlara sorarım. Hangi ilçenin belediye başkanıysa o ilçeye yakın o ilçeyi bilen orayla o teşkilatla o partiyle yakın olanlara genelde sorarım.

Hakan Bey’e karşı Gaziosmanpaşa'yı AK Parti çok az bir oyla kaybetti o yüzden meclis çoğunluğu AK Parti'deydi. Zaten AK Parti seçimleri de birkaç kere şey saydırdı. Saydırdılar saydırdılar ama olmadı. O yüzden buna apaçık bir ‘milli irade hırsızlığı’ diyebiliriz. Çünkü başkanla ilgili ortada somut hiçbir iddia yok yani şu yolsuzluk şu iddianame şu mahkumiyet hiçbir şey yok. Bunu geçtik adamı içeri atmışsın nezaket diye utanma diye bir şey var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yeni başkan seçildikten sonra arayıp tebrik ediyor. O görüntüleri izlerken onların yerine ben utandım derin bir utanç hissettim yahu bir ilçede halk size hayır demiş. Sen yargı darbesi yapmışsın bir belediye başkanını görevden almışsın hadi o da yetmemiş prosedür gereği meclis toplanmış birini seçmiş susar geçersin ama aramış teşkilatını ve bunu da telefona kaydediyorlar. Erdoğan, teşkilatını başarılı bir seçim yapmaktan dolayı tebrik ediyor.

AK Parti kaybettiği belediyeleri ele geçirebilmek için iki yöntem deniyor. Bir tanesi yolsuzluktan gözaltına alıp bu şekilde eğer meclis çoğunluğu onlardaysa meclisten kendi adaylarını seçtiriyorlar ya da kayyum eliyle belediyeyi yönetiyorlar. Esenyurt Belediye Başkanının niye hapiste olduğunu 7 ay 8 ay geçti kimse bilmiyor hala ortada doğru düzgün bir suçlama yok, hala Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan niye içeride kimse bilmiyor. Kent uzlaşısı diyorlardı kent uzlaşısı çöktü. Öcalan artık Türkiye'nin siyasi aktörüne dönüşmüş durumda DEM Parti neredeyse anayasa yapma açısından baktığımızda Cumhur İttifakı'nın bir ortağına dönüşmek üzere. Kent uzlaşısı diye bir bahane uydurdun iki tane başkanı aldın ve belediyelere de kayyum ile el koydun bildiğin 'milli irade hırsızlığı' yapıyorlar.

Bu durumda benim aklıma gelen asıl soru şu, ilçe belediyesini bile vermekten bu kadar imtina eden ilçe belediyesini bile ele geçirdiğinde bu kadar şımarık bu mahcubiyet duygusundan yoksun en küçük bir utanç belirtisi göstermeden kutlama yapan insanlar bu iktidarı nasıl devredecekler?

Bir belediye için bile bir cumhurbaşkanının bu kadar heyecan duyduğu bir yerde Türkiye'de iktidarı kaybetmemek için neleri göze alacaklar sorusu bizim aklımıza geliyor. İstanbul'a bir operasyon çekiyor yetmiyor, ilçe belediyelerine başka bir operasyon şimdi buna baktığımızda seçimsiz bir Türkiye hayali kuruluyor. Bunu başarılabilir mi? Başarılamaz halkı yenemezler halka boyun eğdiremez seçimsiz bir demokrasiye geçemezler, benim korkum bunların yapılabilir olması değil bunları yapma uğruna bu ülkeyi ne kadar yıkıma sürükler.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu sırda hapse girdiği dönemi hatırlatan Gültekin, “Refah Partisi çoğunluktaydı ama diğer meclis üyeleri saygısızlık olmasın diye destek vermişlerdi. Tayyip Erdoğan'ın önerdiği adayı seçtiler yani dediler ki bu koltuk Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır, Tayyip Erdoğan'a siyaset yasağı geldi ve onun önerdiği aday kimse biz ona oyumuzu veriyoruz dediler. Bütün muhalefet Ali Müfit Gürtunay'ı seçti. İnsan utanır. Onlar adına utanmaktan yorulduk, onlar adına üzülmekten yorulduk.” dedi.