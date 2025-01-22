Levent Gültekin'den tepki: "Turizm bakanı cinayetten yargılanmalı"

Gazeteci Levent Gültekin Türkiye'nin yüreğini yakan korkunç yangın ile ilgili olarak sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Gültekin yaşanan yangın ile ilgili olarak Turizm Bakanı ile ilgili değerlendirme yaptı.

Denetimleri aksatan, gerekli belgeleri almayan, almadığı halde uygunluk izni veren turizim bakanının istifa etmesi yetmez cinayetten yargılanmalı. — Levent Gültekin (@acikcenk) January 22, 2025

Gültekin paylaştığı mesajında "Denetimleri aksatan, gerekli belgeleri almayan, almadığı halde uygunluk izni veren turizm bakanının istifa etmesi yetmez cinayetten yargılanmalı" dedi.

"TANJU ÖZCAN GÖREVDEN ALINMALI"

Öte yandan Gültekin Bolu Belediye Başkanı'na da seslendi. Gültekin "Denetim için başvurup sonra başvurusunu geri çeken açgözlü otel sahibine karşı sessiz kaldığı, gerekli yaptırımı uygulamadığı için Bolu belediye başkanı görevden alınmalı ve yargılanmalı" dedi.