Levent Tüzemen "Morais Galatasaray'a otobüs değil tır çekti"

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Levent Tüzemen "Morais Galatasaray'a otobüs değil tır çekti"

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yi konuk ediyor.

Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken maçta birçok pozisyondan faydalanamadı. Spor yazarı Levent Tüzemen bu konuyu değerlendirdi.

"MORAIS OTOBÜS DEĞİL TIR ÇEKTİ"

Tüzemen "Jose Morais’in Galatasaray takımının önüne otobüs değil, tır çekeceğini zaten bekliyorduk. Eskiden otobüs çekerlerdi. Ben not almaktan gerçekten maça bakmaktan zorlandım." ifadelerini kullandı.

Tüzemen ayrıca penaltı pozisyonu için "O penaltının VAR'dan döneceğini sen bilmiyor musun? Pozisyon devam etseydi, Victor Osimhen golünü atacaktı. Galatasaray'ın ikinci golünü yedin! Bu tür hakemler çok tehlikeli, insanın sinir uçlarına dokunuyor." dedi.

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