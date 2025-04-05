Levent Tüzemen "TFF Fenerbahçe'ye 'Emriniz olur' dedi"

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Levent Tüzemen "TFF Fenerbahçe'ye 'Emriniz olur' dedi"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen Fenerbahçe'nin TFF üzerindeki gücünü anlattı.

Fenerbahçe'nin son dönemde TFF ile yaşadığı olayları anlatan A Spor yorumcu Levent Tüzemen sarı lacivertlilerin bu konuda çok güçlü olduklarını söyledi.

"FENERBAHÇE NE İSTERSE TFF YAPTI"

Tüzemen "Fenerbahçe, TFF'de çok güçlü. Ali Koç'u tebrik ediyorum böyle bir gücü ele geçirmek onun başarısı. Ayıklanması gereken insanlar var dedi. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayıklandı. Derbiye yabancı hakem istiyoruz dediler, getirdiler. Galatasaray deneme tahtası mı VAR hakemleri yabancı oldu. Adana Demirspor sahadan çekildi, protokole aykırı olmasına rağmen konuşmalar yayınlandı. TFF Fenerbahçe'ye adeta "Emriniz olur" dedi. Fenerbahçe bizim cezamızı verin dediler bugün toplarlandılar verdiler." ifadelerini kullandı.

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