Levent Tüzemen "Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında Sergen Yalçın olacak"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Levent Tüzemen "Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında Sergen Yalçın olacak"

Ekol Tv ekranlarında konuşan spor yazarı Levent Tüzemen önemli bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini açıklamasına rağmen iddialar sürüyor.

YENİ SEZONDA SERGEN YALÇIN OLACAK

Ekol TV ekranlarında konuşan Levent Tüzemen Sergen Yalçın'ın yeni sezonda sarı lacivertli takımı çalıştıracağını söyledi. Tüzemen "Mourinho ile anlaştık dedi Ali Koç devam edeceğiz dedi ama etraftakiler öyle demiyorlar. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile anlaştı. Yeni sezon için anlaştı. Ben dışardan gelen haberleri söylüyorum. Yeni sezon için Sergen Yalçın ile anlaştı. Hatta anlaşmanın perde arkasında Acun Ilıcalı var" ifadelerini kullandı.

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