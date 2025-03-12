Levent Tüzemen'den Galatasaray iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Levent Tüzemen'den Galatasaray iddiası

Spor yazarı Levent Tüzemen Alanyaspor - Galatasaray devre arasında sarı kırmızılı oyunculara “Kemiklerinizi kırarım!” lafının söylediğini iddia etti.

Galatasaray zirve yolunda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken ilk yarı soyunma odasına 1-0 mağlup girmişti. Spor yazarı Levent Tüzemen A Spor ekranlarında bir iddiayı gündeme getirdi.

KİMİN SÖYLEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Levent Tüzemen “Alanyaspor maçının devre arasında Galatasaraylı oyunculara, “Kemiklerinizi kırarım!” denilmiş. Bunu kimin söylediğini merak ediyorum, bana bir bilgi geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya. Dağ başı mı burası. Orda bulunan bir kişi demiş. Orda temsilci yok mu yazmamış mı” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İmamoğlu'na bir ilde daha engel! Kriz büyüyor
İmamoğlu'na bir ilde daha engel! Kriz büyüyor
İsmail Küçükkaya'dan yeni ROK krizi yorumu. "Kayda Geçsin ekibi kanalı çok yıprattı!"
İsmail Küçükkaya'dan yeni ROK krizi yorumu. "Kayda Geçsin ekibi kanalı çok yıprattı!"
Levent Tüzemen'den Galatasaray iddiası
Levent Tüzemen'den Galatasaray iddiası
Genel af mı geliyor? Yılmaz Tunç açıkladı
Genel af mı geliyor? Yılmaz Tunç açıkladı
Beşiktaş, Konyaspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Konyaspor'a hazırlanıyor