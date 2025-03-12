Levent Tüzemen'den Galatasaray iddiası

Galatasaray zirve yolunda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken ilk yarı soyunma odasına 1-0 mağlup girmişti. Spor yazarı Levent Tüzemen A Spor ekranlarında bir iddiayı gündeme getirdi.

KİMİN SÖYLEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Levent Tüzemen “Alanyaspor maçının devre arasında Galatasaraylı oyunculara, “Kemiklerinizi kırarım!” denilmiş. Bunu kimin söylediğini merak ediyorum, bana bir bilgi geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya. Dağ başı mı burası. Orda bulunan bir kişi demiş. Orda temsilci yok mu yazmamış mı” ifadelerini kullandı.