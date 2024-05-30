Levent Vadisi'nde doğa ve estetik eğitimleri

Kaynak: İHA
Levent Vadisi'nde doğa ve estetik eğitimleri

Malatya'da, İnönü Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından düzenlenen Levent Vadisi Jeopark projesi çerçevesinde yürütülen doğa ve estetik eğitimlerinin 2’ncisi yapıldı.

Levent Vadisi Jeopark projesi çerçevesinde doğa ve estetik eğitimlerinin 2’ncisi Akçadağ ilçesinde düzenlendi.
Levent Vadisinin jeomorfolojisi ile estetik rezervinin yakından tanınmasının hedeflendiği vadinin jeolojik, jeomorfolojik ve coğrafi yapısının yanı sıra arkeoloji ve sanat tarihi bakımından önemi, florası ve faunası ile estetiksel ve sanatsal yönü hakkında bilgiler aktardığı eğitimler Plastik Sanatlar Topluluğu ve Levent Vadisi Jeopark Topluluğu öğrencileriyle ortaklaşa düzenlendi.
Yapılan eğitimlere, İnönü Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Prof. Dr. Zeki Boyraz, Doç. Dr. Sevgi Dönmez, Öğr. Gör. Levent İskenderoğlu, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç gibi alanında tanınmış bir çok eğitmen katılım sağladı.

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