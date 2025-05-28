Levent'te gece yarısı İmamoğlu mesaisi! Afişleri söküldü

Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kamusal alanlarda kullanılmasını sınırlamıştı.

Gece yarısı verilen mesai ile Levent'te bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı İBB afişleri söküldü. Gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Levent’te Ekrem İmamoğlu'na ait olan afişlerin söküldüğünü görüntüleri paylaştı.

SES VE VİDEOLARI DA SİLİNMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye ilettiği yeni bir talimatla Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, video, ses kaydı ve benzeri görsel-işitsel materyallerin kullanılmasını da yasaklamıştı.